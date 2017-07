Schnäppchen: Galaxy S8 für 509 Euro bei eBay Plus

Bei Samsung-Smartphones fällt nicht selten sehr schnell der Preis im freien Handel und das nur wenige Monate nach deren Verkaufs­start. So wie es aktuell wieder einmal mit dem Samsung Galaxy S8 der Fall ist, denn dieses kann man aktuell zum Schnäppchen­preis bei eBay Plus erwerben, wie MobiFlip berichtet. Die Aktion ist noch bis zu 11. Juli gültig.

Anbieter ist dabei Saturn, die das Samsung-Smartphone für 599 Euro ohne Vertrag zum Kauf anbieten. Aber erst in Kombination mit eBay Plus wird daraus ein echtes Schnäppchen, dass dicht an der 500-Euro-Grenze ist.

Wer noch kein Plus-Mitglied ist, kann von der 30-tägigen Probe­mitglied­schaft profitieren.

Rabatt für Plus-Mitglieder

ALs Plus-Mitglied bekommt man bei ebay das Galaxy S8 derzeit für sagenhafte 509,15 Euro Denn als eBay-Plus-Mitglied bekommt man zusätzlich einen Rabatt­gutschein über 15 Prozent. Dieser lautet "PLUSWOW" (eingeben ohne die Anführungs­zeichen), womit der tatsächliche Preis auf nur noch 509,15 Euro sinkt. Und wenn das noch nicht genug wäre, gibt es die passende Schnell­lade­station mit Induktions­technik von Samsung kostenlos obendrauf. Eine Ersparnis von rechnerisch knapp 369,75 Euro, wenn man die induktive Lade­station mit einberechnet.

Zu beachten ist, dass die Lade­station selbst nicht Bestand­teil der eBay-Plus-Aktion ist. Diese kann bis zum 30. Juli bei Samsung angefordert werden, im Rahmen der gesondert von Samsung veranstalteten Energie-auftanken-Aktion. Alle Teilnahme­bedingungen hat Samsung in einer PDF-Datei zusammen­gefasst. Einschließlich derjenigen Geräte, die zur Teilnahme berechtigt sind.

eBays Plus-Bestrebungen

Bedingung für den Rabatt ist, dass man Mitglied von eBay Plus ist. Vereinfacht gesagt versucht eBay damit dem Konkurrenz­angebot Amazon Prime nachzu­eifern. Allerdings hält sich der Erfolg bisher wohl in Grenzen, weswegen es immer mal wieder derartige Aktionen der Handels­plattform gibt. Alle weiteren Infos zu eBay Plus finden Sie bei eBay.

Ist man noch kein Plus-Mitglied, lässt eBay einen nicht im Regen stehen. Auch wenn man sich erst heute dafür anmeldet, bekommt man den Rabatt­gutschein in Höhe von 15 Prozent. Der Gutschein gilt für insgesamt 600 eBay-Wow-Angebote, ist also nicht grundsätzlich frei für andere Angebote nutzbar. Welche Produkte das sind, hat MyDealz aufgelistet.

Wer seine Mitglied­schaft innerhalb der 30 Tage Test­zeit­raum kündigen will, kann dies unter diesem Link erledigen.

In unserem Test lesen Sie, warum das Galaxy S8 eines der besten Android-Smartphones 2017 ist.