Samsung Galaxy S7 edge Samsung hat sich, zumindest was Software-Updates für die eigenen Android-Smartphones angeht, bislang immer recht viel Zeit gelassen. Drei bis fünf Monate nach einer neuen von Google bereit gestellten Version konnte man frühestens mit einer neuen Google-OS-Version auf dem Samsung-Handy rechnen. Jetzt deutet sich aber an, dass der südkoreanische Hersteller dieses Mal ein gutes Stück flotter zu Werke gegangen sein könnte, denn Android 7.0 Nougat wurde auf einem Samsung Galaxy S7 in der offiziellen Datenbank des GFXBench gesichtet - ein Indiz auf eine baldige Veröffentlichung.

Android 7.0 für Samsung-Flaggschiffe wohl in den nächsten Wochen

Allem Anschein nach scheint Samsung mit dem Update für das Galaxy S7 und natürlich auch Galaxy S7 Edge in den letzten Zügen zu liegen. Das Auftauchen eines S7 mit Android N in der offiziellen Datenbank von GFXBench ist ein guter Hinweis darauf. Denn hier tauchen neue Softwareversionen meist kurz vor der Veröffentlichung auf ( via SamMobile ).

Dazu kommt noch die Information, dass Samsung die neue Version bereits seit zwei Wochen in Polen testet, die meisten Fehler sollten also mittlerweile ohnehin ausgebügelt sein. Wir können also vielleicht nicht in den nächsten Tagen, aber in den nächsten Wochen mit der neuesten Android-Leckerei auf den Samsung-Flaggschiffen rechnen.

Android N für Note 7

Auch das Galaxy Note 7 dürfte baldig auf Android N aktualisiert werden. Die S7-Reihe könnte wiederum mit dem Update einige Features des Note 7 wie beispielsweise die Grace-Ui-Oberfläche erhalten, mit der das Phablet auf den Markt kam. Damit möchte Samsung der teils heftigen Kritik an der TouchWiz-Oberfläche entgegen kommen.



Wir werden weiter berichten, sobald es Neuigkeiten zur Auslieferung des Updates gibt.