Neuer Android-Patch für Galaxy S7, Fold 2 und Huawei P30

Diverse Smart­phones aus dem Hause Huawei und Samsung erhalten ab sofort neue Android-Sicher­heits­patches. Während Galaxy S7, Galaxy S7 Edge und Huawei P30 mit der September-Version bedacht werden, gibt es beim Galaxy Z Fold 2 5G bereits die November-Ausfüh­rung. Somit agiert der südko­rea­nische Hersteller aber­mals vorbild­lich flott, wenn es um die Schlie­ßung von Sicher­heits­lücken der haus­eigenen Mobil­geräte geht. Die Aktua­lisie­rung für das Galaxy S7 (Edge) tauchte in Groß­bri­tan­nien und Kanada auf, während Huawei P30 und Galaxy Z Fold 2 5G schon hier­zulande an der Reihe sind.

Drei Samsung-Smart­phones werden ein Stück sicherer

November-Patch für das Z Fold 2 5G

Andre Reinhardt

Vor vier­ein­halb Jahren erreichten Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge den Markt, und dennoch versorgt der Hersteller das Duo immer noch mit Updates. Das ist – vor allem im Android-Sektor – keine Selbst­ver­ständ­lich­keit. Zwar verweilen die eins­tigen Zugpferde auf dem Stand von Android 8.0 Oreo, jedoch gibt es eine erhöhte Sicher­heit durch den September-Patch. Mit einer Down­load­größe von 70 MB benö­tigt die Soft­ware kaum Spei­cher­platz. Bislang gibt es Sich­tungen des Updates in Südkorea, dem Verei­nigten König­reich und Kanada. Sie sollten in den Einstel­lungen Ihres Galaxy S7 (Edge) nach­sehen, ob die Aktua­lisie­rung Deutsch­land erreicht hat. (via Android Commu­nity).

Das Falt-Smart­phone Galaxy Z Fold 2 5G darf sich eben­falls mit einem neuen Sicher­heits­patch schmü­cken. In diesem Fall war Samsung sogar schneller als Google selbst und verteilt die November-Version. Sowohl die Android-Sicher­heits­ebene als auch die Sicher­heit der Benut­zer­ober­fläche One UI 2.5 wurden opti­miert. Das Update ist jetzt in Deutsch­land verfügbar, wird direkt vom Mobil­gerät über das Internet bezogen und bean­sprucht 350 MB Flash-Spei­cher. September-Patch für das P30

Huaweiblog

Aktua­lisie­rung für das Huawei P30

Huaweis 2019er Ober­klas­semo­dell P30 gehört noch lange nicht zum alten Eisen und erhält auch eine Frisch­zel­lenkur der Gerä­tesi­cher­heit. Wie Huawei­blog berichtet, steht ab sofort der September-Sicher­heits­patch für dieses Modell bereit. Rund 214 MB bean­sprucht die Soft­ware. Aufge­spielt wird der Patch direkt vom Smart­phone aus. Der Konzern hinkt momentan in puncto Update-Aktua­lität etwas hinterher, was an der fehlenden Koope­ration mit Google liegen dürfte.