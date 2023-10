Samsung Galaxy S24: 12 GB RAM schon ab Plus-Modell

Beim Galaxy S24+ wird es endlich ein Upgrade des Arbeits­spei­chers geben. In einem Eintrag des Bench­marks Geek­bench wurde das kommende High-End-Smart­phone mit 12 GB RAM gesichtet. Selbst bei der teuersten Spei­cher­aus­füh­rung des Galaxy S23+ bleibt es bei 8 GB RAM. Besagte 8 GB soll es zwar auch beim Galaxy S24+ geben, jedoch nur in der güns­tigsten Vari­ante. Das Plus an Arbeits­spei­cher verleiht dem nächst­jäh­rigen Ober­klas­semo­dell mehr Puffer beim Multi­tas­king und aufwen­digen Anwen­dungen oder Spielen.

Galaxy S24+ trumpft beim RAM auf

Der Nachfolger des Galaxy S23+ (Foto) hat bis zu 12 GB Arbeitsspeicher

Samsung Zahl­reiche im Hinter­grund laufende Apps, Mehr­fenster-Anwen­dungen, komplexe Video­bear­bei­tung oder anspruchs­volle Mobile-Games - es gibt viele Szena­rien, in denen der Arbeits­spei­cher auf einem Smart­phone wichtig ist. Obwohl Samsung selbst Spei­cher­chips produ­ziert, war der Hersteller bei den Plus-Modellen seiner S-Serie bislang in puncto RAM nicht beson­ders spen­dabel. Galaxy S21+, Galaxy S22+ und Galaxy S23+ haben alle 8 GB RAM an Bord. Wer mehr Arbeits­spei­cher möchte, muss zur Ultra-Vari­ante greifen.

Nächstes Jahr wird sich das ändern, wie SamMobile berichtet. Die Samsung-Experten haben einen Geek­bench-Eintrag der südko­rea­nischen Fassung des Galaxy S24+ entdeckt. In diesem ist zu erkennen, dass das Modell über 12 GB RAM verfügt. Ferner enthüllt der Bench­mark, dass das 2024er Plus-Modell auch im Heimat­land des Elek­tronik­kon­zerns mit dem Chip­satz Exynos 2400 daher­kommt. Bei der Ausfüh­rung mit 256 GB Flash hat das Galaxy S24+ aber wie sein Vorgänger 8 GB RAM.

Die Samsung-Konkur­renz ist spen­dabler

Wenn wir uns bei den Modellen der Wett­bewerber umsehen, wird deut­lich, dass oftmals bei vergleich­baren Smart­phones mehr Arbeits­spei­cher verbaut ist. So hatten schon das Xiaomi 12 Pro und das Xiaomi 13 Pro Vari­anten mit 12 GB RAM. Das neue Xiaomi 14 Pro wartet sogar mit bis zu 16 GB RAM auf. Googles haus­eigene Mobil­tele­fone Pixel 6 Pro, Pixel 7 Pro und Pixel 8 Pro gibt es ausschließ­lich mit 12 GB Arbeits­spei­cher. Huaweis P50 Pro und P60 Pro lassen sich eben­falls mit einem Dutzend Giga­byte an flüch­tigem Spei­cher erwerben.

