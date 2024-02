Galaxy S24: Update mit Feinschliff an Display & Cam

Das erste Update für das Galaxy S24 landet in Europa und führt einen Regler für die Display-Leben­dig­keit und zahl­reiche Opti­mie­rungen der Kamera ein. Letzte Woche berich­teten wir über die Ankün­digung der Soft­ware, ab sofort ist jene bei uns erhält­lich. Anwender eines Galaxy S24, Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra profi­tieren von einer nach eigenem Bedürfnis anpass­baren Farb­inten­sität des Bild­schirms. Ferner seien bessere Fotos bei Gegen­licht sowie schär­fere Aufnahmen von Text bei hohen Zoom­stufen möglich. Weitere Kamera-Verbes­serungen und der Februar-Sicher­heits­patch runden das Paket ab.

Galaxy S24: Mehr Freude an Display und Kamera

Das große Galaxy-S24-Update rollt aus

GSMArena, Samsung

Vergan­gene Woche star­tete Samsung das erste Update für das Galaxy S24 in seinem Heimat­land Südkorea. Jetzt erreicht die Firm­ware S92xBXXU1AXB5 endlich Nutzer in Europa (via GSMArena). Die Aktua­lisie­rung wird wie gewohnt OTA (Over the Air, über das Internet) auf das Smart­phone aufge­spielt. Es sind 746,5 MB an freiem Spei­cher­platz für die Instal­lation erfor­der­lich. Der Hersteller ist mit der Soft­ware ein Problem ange­gangen, das viele Besitzer mit der Farb­dar­stel­lung des Displays hatten.

Die Anzeige Galaxy S24, Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra war einigen Anwen­dern zu farb­intensiv. Mit einem Schie­beregler lässt sich die Display-Leben­dig­keit nun in drei Schritten anpassen. Jener befindet sich in den erwei­terten Display-Einstel­lungen unter den Reglern für die Grund­farben RGB (Rot, Grün, Blau). Das Ände­rungs­pro­tokoll verspricht außerdem, dass es keine verwa­schenen Fotos mehr bei Aufnahmen mit Gegen­licht und hoher Auflö­sung gibt. Sogar Bilder von sich schnell bewe­genden Motive sollen bei Gegen­licht besser aussehen. Den Digi­tal­zoom hat Samsung opti­miert, um gut lesbare Texte bei großer Distanz zu ermög­lichen.

Weitere Neue­rungen der Galaxy-S24-Aktua­lisie­rung

Die beiden letzt­genannten Upgrades sind dem Galaxy S24 Ultra vorbe­halten. Das gilt auch für die nun beson­ders scharfen und detail­rei­chen Videos mit der Haupt­kamera und den Porträt-Fein­schliff. Jener gewährt hellere Schatten und schär­fere Gesichter bei Porträts in Innen­räumen. Während die verbes­serte Belich­tung und Farben für Menschen, Blumen und anderen Motiven bei Fotos eben­falls Ultra-exklusiv sind, gibt es den neuen Essens­foto-Modus für alle Modelle. Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra dürfen sich zudem über aufge­wer­tete Nacht­fotos, detail­lier­teren DNG-Galerie-Zoom und den Sicher­heits­patch Stand 1. Februar 2024 freuen.

