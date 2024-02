Galaxy S24: Update bringt Display- und Kamera-Feinschliff

Das Display des Galaxy S24 wird bald auf Wunsch leben­diger, Samsung hat ein entspre­chendes Update offi­ziell ange­kün­digt. Bereits zuvor hatte ein Bran­chen­kenner eine Aktua­lisie­rung mit Schie­beregler für die Farb­inten­sität in Aussicht gestellt. Eben jene Erwei­terung erscheint in Kürze für Galaxy S24, Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra.

Samsungs Inten­tion war es laut eigener Aussage ein natür­licheres Display-Erlebnis zu bieten. Man möchte jedoch auf sämt­liche Benut­zer­bedürf­nisse eingehen. Das Update soll außerdem Fein­schliff an der Kamera betreiben.

Vivid­ness-Slider für leben­digeres Display

Der Vividness-Slider für das Galaxy S24

Bild: Samsung

Letzte Woche infor­mierten wir Sie darüber, dass Samsung an einer neuen Display-Option für das Galaxy S24 arbeitet. Nun hat der Hersteller das Feature offi­ziell ange­kün­digt. "Perso­nali­sieren Sie Ihr Seherlebnis", lautet die Über­schrift der Funk­tion. Unter den Reglern für die Justie­rung der RGB-Farb­kanäle (Rot, Grün, Blau) in den erwei­terten Display-Einstel­lungen wird demnächst der "Vivid­ness"-Slider Einzug halten. Hier­zulande könnte jener "Leben­dig­keit" heißen. Es sind drei Einstel­lungen für diese Anpas­sungs­mög­lich­keit geplant.

Die unterste Stufe belässt die Farb­inten­sität so, wie sie Samsung ursprüng­lich für das Galaxy S24 vorge­sehen hat. Mit den beiden anderen Stufen lässt sich eine leben­digere Einstel­lung des Displays bewerk­stel­ligen. So wirken Farben und Kontrast plas­tischer, weichen jedoch von einer natür­lichen Darstel­lung ab. Gegen­über 9to5Google verriet Samsung, dass das Update ab dem 22. Februar ausge­rollt wird. Neben der zusätz­lichen Display-Option wird die Soft­ware diverse Anpas­sungen an der Kamera des Galaxy S24 beinhalten.

Kamera-Fein­schliff für das Galaxy S24

Der Bild­schirm des Galaxy S24 Ultra über­zeugt DxOMark, es handele sich um die aktuell welt­beste Smart­phone-Anzeige. In puncto Kamera urteilen die Tester nicht so gnädig. Es reicht ledig­lich für Platz 18 der Rang­liste. Unter anderem Handys von Huawei, Apple, Google und Honor sollen über­zeu­gen­dere Knipsen haben.

Mögli­cher­weise kitzelt Samsung aus Galaxy S24, Galaxy S24+und Galaxy S24 Ultra mit dem nahenden Update mehr aus der Kamera heraus. Es soll beispiels­weise Upgrades beim Zoom, dem Porträt­modus, der Nacht­foto­grafie und der Video­auf­nahme mit der rück­sei­tigen Kamera geben.

