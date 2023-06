Galaxy S24 Ultra: Kaum Veränderung bei der Kamera?

Zwar sind wir noch eine ganze Weile von der Enthül­lung des Galaxy S24 Ultra entfernt, dennoch sollen schon sämt­liche Kamera-Spezi­fika­tionen bekannt sein. Ein Bran­chen­insider mit hoher Tref­fer­quote will von seinen Quellen die Daten erfahren haben.

Wer mit der Kamera-Ausstat­tung des Galaxy S23 Ultra vertraut ist, dem dürften die Angaben bekannt vorkommen. Tatsäch­lich soll es nur eine margi­nale Ände­rung geben. Der Sensor des Peri­skop-Tele­foto-Objek­tivs bekommt ein Upgrade. Entspre­chend könnten Fotos bei zehn­fachem opti­schen Zoom besser aussehen.

Galaxy S24 Ultra: Kamera soll kaum Verbes­serungen haben

Die Kamera des Galaxy S23 Ultra wird eventuell zum Großteil beim Galaxy S24 Ultra übernommen

Bild: Samsung Das Galaxy S23 Ultra erreichte zusammen mit seinen Geschwis­tern erst vor knapp vier Monaten den Markt. Bis zum Nach­folger müssen wir uns also noch circa acht Monate gedulden. Zumin­dest in puncto Foto­grafie soll es beim Galaxy S24 Ultra aber keine großen Sprünge geben. Zumin­dest beteuert das der Infor­mant Ice universe. Dieser Tipp­geber lag in der Vergan­gen­heit häufig richtig mit seinen Behaup­tungen. Die Details über Samsungs nächst­jäh­riges Smart­phone-Flagg­schiff erfuhr er von Quellen aus Südkorea, dem Heimat­land des Herstel­lers.

Galaxy S24 Ultra: Besserer Sensor für Peri­skop-Kamera

Entspre­chend sind die Angaben im Tweet teils in südko­rea­nischer Sprache, dennoch lassen sich die Haupt­merk­male erkennen. Falls dieser Leak zutrifft, setzt Samsung erneut für die Haupt­kamera den eigens entwi­ckelten Bild­wandler Isocell HP2 mit 200 Mega­pixel ein. Alle anderen Sensoren sollen von Sony stammen. Den IMX754 für die Tele­foto-Knipse mit drei­fachem opti­schen Zoom kennen wir, genauso wie den IMX564 für die Ultra­weit­winkel-Einheit, bereits vom Galaxy S23 Ultra. Das einzige Upgrade könnte mit dem zehn­fachen Zoom des Galaxy S24 Ultra kommen.

Während das Galaxy S23 Ultra mit dem Bild­sensor Sony IMX754 für das Peri­skop-Objektiv aufwartet, soll das Galaxy S24 Ultra den leicht verbes­serten IMX754+ haben. Wie die Bezeich­nung bereits vermuten lässt, handelt es sich um eine bekannte Vari­ante mit Fein­schliff.

Entspre­chend dürften die Fotos und Videos mit zehn­fachem opti­schen Zoom beim nächst­jäh­rigen Samsung-Ober­klas­semo­dell eine höhere Qualität aufweisen. Eine über­mäßig gestei­gerte Bild­qua­lität sollte man nicht erwarten. Durch Soft­ware-Kniffe ist aber eine weitere Stei­gerung denkbar.

Das Galaxy S24 Ultra dürfte in manchen Regionen den Snap­dragon 8 Gen 3 an Bord haben. In Europa könnte es der Exynos 2400 werden.