Galaxy S24 Ultra: Samsung-Handy mit Kurven

Bislang gingen viele Gerüchte von einer flachen Front des Galaxy S24 Ultra aus, nun rela­tivieren die Tipp­geber ihre Behaup­tung zumin­dest teil­weise. Ein Infor­mant veröf­fent­lichte ein Render­bild, welches das Display­glas des nächst­jäh­rigen Modells mit jenem des Galaxy S23 Ultra vergleicht. Die seit­liche Wölbung ist deut­lich weniger ausge­prägt, aber vorhanden.

Aller­dings soll ledig­lich das Schutz­glas an sich gebogen sein und sich darunter eine voll­kommen ebene Anzeige befinden. Bei Stürzen könnte sich das positiv bemerkbar machen. Eine solche Bauweise kam schon häufiger zum Einsatz.

Galaxy S24 Ultra wird wohl kurviger als erwartet

Schutzglas-Vergleich: S24 Ultra und S23 Ultra

Bild: @OnLeaks Zahl­reiche Render­bilder des 2024er Ultra-Smart­phones aus dem Hause Samsung wurden bereits veröf­fent­licht. Auf diesen sah die Vorder­seite komplett flach aus. Steve Hemmer­stoffer alias @OnLeaks hat kürz­lich jedoch auf Twitter (X) eine Grafik veröf­fent­licht, auf welcher die Front des Galaxy S24 Ultra gewölbt ist. Neben dem Display­glas des nächst­jäh­rigen Flagg­schiffes ist das Display­glas des Galaxy S23 Ultra zu sehen. Letzt­genanntes hat einen merk­lich größeren Radius der Krüm­mung.

Ist das neue Schutz­glas eine gute Entschei­dung?

Hemmer­stoffer merkt in seinem Beitrag an, dass das S24 Ultra einen deut­lich weniger kurvigen Bild­schirm als das S23 Ultra habe. Sein Kollege Ice Universe korri­giert ihn jedoch. Laut ihm sei zwar das Glas gebogen, aller­dings nicht das Display. Dieses sei flach. Eine solche Bauweise wird 2,5D genannt. Die eigent­liche Grafik wird nicht bemän­gelt, weshalb sie auch laut Ice Universe authen­tisch sein dürfte. In den Kommen­taren spaltet die Design­ände­rung die Anwender. Manche kriti­sieren, dass sie aufgrund der Krüm­mung kein Panzer­glas anbringen können.

Even­tuell hält Samsung noch an den gebo­genen Seiten fest, da es sich nicht kantig anfühlt, wenn der Finger beim Wischen den Display­bereich verlässt. Unserer Erfah­rung nach sind geschwun­gene Gläser anfäl­liger bei Stürzen. Meis­tens hält das vorin­stal­lierte Schutz­glas aber viel aus. Womög­lich ist schon Gorilla Glass Victus 3 für das Samsung-Handy verfügbar, was noch robuster sein dürfte. Da das eigent­liche Display plan ist, könnte sich das eben­falls positiv beim unfrei­wil­ligen Kontakt des Galaxy S24 Ultra mit dem Boden auswirken.

Bis zur nächsten S-Serie müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Zunächst wird Samsung das Galaxy S23 FE präsen­tieren.