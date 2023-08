Samsung könnte mit dem Galaxy S24 Ultra endlich ein Upgrade in puncto Schnell­laden einführen. Das Smart­phone soll sich mit 65W aufladen lassen. Bisher reali­sierte der südko­rea­nische Hersteller keine Lade­geschwin­dig­keit ober­halb von 45W. Der Sprung soll dank einer neuen Akku­tech­nologie und einer besseren Kühl­lösung gelingen. Für Nutzer eines bereits erhält­lichen Samsung-Smart­phones gibt es eben­falls eine gute Nach­richt. Sämt­liche Widgets lassen sich ab sofort auch auf dem Sperr­bild­schirm und dem Always-on-Display verwenden. Hierfür muss ledig­lich eine App aktua­lisiert werden.

Galaxy S24 Ultra lädt even­tuell schneller

Der Nachfolger des Galaxy S23 Ultra (Foto) soll schneller aufladen

Samsung Samsung geht es bislang gemäch­lich beim Thema Schnell­laden an. Vor ein paar Jahren war das noch nach­voll­ziehbar, jedoch exis­tieren mitt­ler­weile ausge­klü­gelte Schnell­lade­ver­fahren, Soft­ware-Maßnahmen und intel­ligente Lade­geräte, welche Schäden am Akku und Mobil­gerät verhin­dern. Ganz so dras­tisch wie manche Wett­bewerber, die bereits bis zu 200W bieten, wird das Upgrade des Galaxy S24 Ultra nicht. Der Schritt von den bishe­rigen 45W hin zu den 65W ist dennoch begrü­ßens­wert. EliteViser will vom gut vernetzten Tipp­geber RGCloudS diesen Fort­schritt erfahren haben.

Samsung hat allem Anschein nach das Vertrauen in eine höhere Lade­geschwin­dig­keit durch eine neue Akku­tech­nologie gewonnen. Im Galaxy S24 Ultra soll nämlich eine gesta­pelte Batterie stecken, ähnlich, wie sie in Elek­tro­autos zum Einsatz kommt. Des Weiteren nutzt Samsung ein Kühlgel, um den Akku bei höheren Tempe­raturen abzu­kühlen. In Kombi­nation mit dem scho­nen­deren Aufladen der gesta­pelten Batterie habe Samsung seinen 65W-Meilen­stein erreicht.

Sämt­liche Widgets für Sperr­bild­schirm und AoD

Widgets auf Sperr- und Always-on-Bildschirm

Vetrox360 Bis das Galaxy S24 Ultra enthüllt wird, wird es noch einige Monate dauern. Bereits jetzt schon profi­tieren Anwender aber von einer prak­tischen Neue­rung für erhält­liche Samsung-Smart­phones. LockStar, ein Modul des Schweizer Soft­ware-Taschen­mes­sers Good Lock, hat ein Update auf die Version 5.0.0.24 erhalten. Mit diesem hält die Möglich­keit Einzug, sämt­liche Widgets des Galaxy-Handys auch für den Sperr­bild­schirm und das Always-on-Display zu verwenden. Die Anwen­dung und die Erwei­terung lassen sich direkt vom Smart­phone aus über den Galaxy Store beziehen. Wir erfuhren durch SamMobile vom LockStar-Update.

Übri­gens haben wir schon Samsungs neuesten Klapp­handy-Falter Galaxy Z Flip 5 ausführ­lich getestet.