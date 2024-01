Galaxy-S24-Serie: Exynos 2400 versus Snapdragon 8 Gen 3

Kann sich der Exynos 2400, den Samsung im Galaxy S24 und S24 Plus verbaut, gegen den Snap­dragon 8 Gen 3 im Galaxy S24 Ultra bezüg­lich Schnel­lig­keit und Akku­lauf­zeit durch­setzen? Die Antwort erfahren Sie hier.

In der letzten Woche hat Samsung seine Galaxy-S24-Serie vorge­stellt, die hier­zulande mit zwei verschie­denen Prozes­soren bestückt ist. Wie sich Samsungs haus­eigener Exynos-2400-Chip im Galaxy S24 und Galaxy S24 Plus gegen den Snap­dragon 8 Gen 3 for Galaxy im Galaxy S24 Ultra schlägt, zeigen Bench­mark-Ergeb­nisse und ein Akku­lauf­zeit­test. Galaxy-S24-Serie mit Exynos 2400 und Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Der YouTuber NL Tech hat sich des Themas ange­nommen und den Exynos 2400 im Galaxy S24 und Galaxy S24 Plus mit dem Snap­dragon 8 Gen 3 for Galaxy im Galaxy S24 Ultra vergli­chen.

Für seine Gegen­über­stel­lung nutzte er die Bench­mark­tests Geek­bench 6, AnTuTu, 3DMark Solar Bay Raytra­cing, 3DMark Wild Life Extreme sowie den Akku­lauf­zeit­test PCMark.

Geek­bench 6

Im Video beschei­nigte Geek­bench 6 dem Galaxy S24 im Single-Core-CPU-Test 2.131 Punkte, im Multi-Core-CPU-Test schnitt es mit 6.785 Punkten ab. Dagegen über­zeugte das Galaxy S24 Plus mit 2.139 Punkten im Single-Core und 6.634 Punkten im Multi-Core-Test. Der Leis­tungs­unter­schied zwischen den güns­tigeren Modellen ist in diesem Fall eher gering.

Das Galaxy S24 Ultra erreichte im Single-Core-CPU-Test 2.289 Punkte und im Multi-Core-CPU-Test 7.123 Punkte, erwies sich also insge­samt als leis­tungs­fähiger als die Konkur­renz aus der eigenen Reihe.

AnTuTu Bench­mark v2

Im AnTuTu Bench­mark (Version 10.1.9) erreichte das Galaxy S24 mit 1.546.699 die nied­rigste Punkt­zahl, gefolgt vom Galaxy S24 Plus mit 1.635.230 Punkten und Galaxy S24 Ultra mit 1.766.906 Punkten.

Das Galaxy S24 Plus präsen­tierte sich gegen­über dem Galaxy S24 Ultra zwar als schwä­cherer Kandidat, bedenkt man jedoch den weitaus klei­neren Wärme­ableit­mecha­nismus des Plus-Modells, sind 7 Prozent weniger Leis­tung durchaus nach­voll­ziehbar.

Mit nur 8 GB RAM und dem kleinsten Vapor-Chamber-System lag das Galaxy S24 rund 14 Prozent hinter dem Galaxy S24 Ultra. In einem zweiten Durch­gang holte das Basis­modell aber auf und konnte den Abstand auf 9 Prozent verrin­gern.

3DMark Solar Bay Raytra­cing

Raytra­cing-Tech­nolo­gien werden in Smart­phones zur Darstel­lung möglichst reali­täts­getreuer Grafiken einge­setzt und kommen auch in den drei Vergleichs­modellen zum Einsatz.

Über­raschen­der­weise schnitt das Galaxy S24 in diesem Test besser ab als das Ultra-Modell. Die höchste Punkt­zahl des S24 war 8.766, die nied­rigste 4.874, was 55,6 Prozent Stabi­lität bedeutet. Das S24 Ultra stemmte 8.590 Punkte als Höchst­wer­tung und 4.324 Punkte und als nied­rigster Wert und kam somit nur auf eine 50,3-prozen­tige Stabi­lität.

Die Plus-Vari­ante schnitt mit 8.855 und 4.968 Punkten und einer Stabi­lität von 56,1 Prozent ab. Der Exynos 2400 hatte in diesem Fall also die Nase vorn.

3DMark Wild Life Extreme

Den Grafik­leis­tungs­test bewäl­tigte das Galaxy S24 mit 4.432 Punkten als beste Wertung und 2.348 Punkten als schlech­testes Ergebnis. Die Stabi­lität lag bei 53,0 Prozent.

Das größere Galaxy S24 Plus lag hier bei 4.322 und 2.393 Punkten und erreichte eine Stabi­lität von 55,4 Prozent.

Last, not least erreichte das Galaxy S24 Ultra mit seinem Snap­dragon-Prozessor maximal 4.931 Punkte und minimal 2.423 Punkte und eine Stabi­lität von nur 49,1 Prozent.

Akku­lauf­zeit­test (PCMark)

Zum Vergleich der Akku­lauf­zeit hatte der Tester die Displays der drei Smart­phones auf eine Bild­wie­der­hol­fre­quenz von 120 Hz einge­stellt. Als Spit­zen­hel­lig­keit wählte er 100 Nits, was erst einmal wenig klingt, die Ergeb­nisse der Newcomer jedoch mit jenen der älteren Modelle aus den Vorjah­res­serien vergleichbar macht.

Der Akku des Galaxy S24 soll laut Test 13 Stunden und 50 Minuten durch­halten, beim Galaxy S24 Plus wären es unter den gewählten Bedin­gungen 13 Stunden und 22 Minuten. Mit einem Durch­hal­tever­mögen von 15 Stunden plat­zierte sich das Galaxy S24 Ultra an der Spitze.

Insge­samt waren die Ergeb­nisse aller drei Handys besser als die der Galaxy-S23-Serie aus dem Vorjahr.

NL Tech jagt die Galaxy-S24-Serie im YouTube-Video durch Bench­mark- und Akku­lauf­zeit­tests

Fazit

Die Leis­tung des Exynos 2400 ist laut dieser Tests nur etwa 10 Prozent von jener des Snap­dragon 8 Gen 3 for Galaxy entfernt, der derzeit als stärkster Qual­comm-Chip für Smart­phones gilt. Samsung scheint somit sein Verspre­chen einge­halten zu haben, seinen Prozessor-Neuling deut­lich leis­tungs­stärker zu gestalten als die umstrit­tenen Exynos-Chips aus früheren Galaxy-S-Reihen.

