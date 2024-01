Galaxy-S24-Reihe: Datenblatt verrät die gesamte Ausstattung

Samsung wird die Galaxy-S24-Serie alias Galaxy S24, Galaxy S24 Plus und Galaxy S24 Ultra in der nächsten Woche vorstellen. Auf die Ausstat­tungs­details müssen wir dank der Kollegen von WinFuture schon jetzt nicht mehr warten, die haben nämlich die Daten­blätter der Flagg­schiffe exklusiv vorliegen und erfreu­licher­weise mit der Öffent­lich­keit geteilt.

Galaxy S24 Ultra bekommt flaches Display

Das Display des Basis­modells Galaxy S24 wächst dem Data­sheet nach von den 6,1 Zoll des Vorgän­gers Galaxy S23 auf 6,2 Zoll an, die Auflö­sung bleibt jedoch gleich und bewegt sich jetzt bei 418 ppi. Im Gegen­satz dazu hält das Plus-Modell an der 6,7-Zoll-Diago­nale fest, stei­gert die Auflö­sung aber auf 3120 mal 1440 Pixel, was 516 ppi entspricht. Wie seine Mitstreiter kommt das Galaxy S24 Ultra nun mit einem nahezu flachen Screen, auf dessen 6,8 Zoll sich 3120 mal 1440 Pixel (505 ppi) tummeln.

@OnLeaks / smartprix Alle drei Smart­phones verfügen über ein Dynamic-AMOLED-2X-Display mit bruch­sicherem Gorilla Glass Victus Armor. Neu ist, dass auch die Bild­wie­der­hol­rate der beiden güns­tigeren Vari­anten zwischen 1 und 120 Hz vari­ieren kann.

Mix aus Snap­dragon- und Exynos-Chips

In seiner kommenden Serie setzt Samsung wie erwartet nicht ausschließ­lich auf einen Qual­comm-Prozessor, sondern auch auf einen inno­vativen Exynos-Chip, der deut­lich leis­tungs­fähiger sein soll, als die umstrit­tenen Exynos-SoCs aus der Vergan­gen­heit. So kommen das Galaxy S24 und S24 Plus in Europa mit dem Exynos 2400, während das S24 Ultra hier und welt­weit mit dem inzwi­schen bewährten Snap­dragon 8 Gen 3 aufwartet.

Beim Basis­modell gesellen sich ein 8 GB großer LPDDR5X-Arbeits­spei­cher und 128 GB bezie­hungs­weise 256 GB interner Spei­cher hinzu, bei beiden teureren Vari­anten sind es 12 GB RAM in Kombi­nation mit einem 256 GB oder 512 GB fassenden Flash-Spei­cher.

Galaxy S24 Ultra setzt auf verbes­sertes Kamera-Setup

Im Basis- und Plus-Modell setzt Samsung auf ein Kamera-Setup mit einem 50-MP-Weit­win­kel­sensor mit opti­scher Bild­sta­bili­sie­rung (OIS) und f/1.8-Blende, einem 12-MP-Ultra­weit­win­kel­sensor mit f/2.2-Blende sowie einem 10-MP-Tele­objektiv mit f/2.4-Blende, OIS und einem 3-fachen opti­schen Zoom.

Das Galaxy S24 Ultra erscheint mit einem neuen 200-MP-Objektiv mit OIS, Super-Quad-Pixel-Auto­fokus und f/1.7-Blende, das Samsung mit einem 50-MP-Tele­objektiv mit f/3.4-Blende, OIS und 5-fachem opti­schen Zoom kombi­niert. Hinzu kommt ein zweites Tele­objektiv mit 10 MP, einer f/2.4-Blende, OIS und einem 3-fachen opti­schen Zoom. Den Abschluss bildet ein 12-MP-Ultra­weit­win­kel­sensor mit einer f/2.2-Blende und einem 120° Sicht­feld. Die Front­kamera aller Modelle kommt auf 12 MP.

Sowohl das Galaxy S24 als auch das Plus und Ultra stemmen Video­auf­nahmen mit einer 8K-Auflö­sung. Ein ordent­licher Schuss KI (künst­liche Intel­ligenz) soll laut Samsungs Verspre­chen zur Opti­mie­rung der Kame­raauf­nahmen beitragen.

Starke Akkus, Schnell­ladung & IP68-Zerti­fizie­rung

Die Akku­kapa­zität der Flagg­schiffe beläuft sich in aufstei­gender Reihen­folge auf 4000, 4900 und 5000 mAh, wobei sich die Kraft­zelle des Galaxy S24 kabel­gebunden mit 25 W laden lässt, derweil sich das Plus und Ultra eine 45-W-Schnell­ladung gönnen. Kabel­loses Laden ist bei allen drei Handys mit 15 W möglich.

Sowohl das S24 als auch das S24 Plus bieten Wi-Fi 6e, während das Snap­dragon-basierte Spit­zen­modell auch Wi-Fi 7 kann. Ein S-Pen bleibt dem Ultra-Modell vorbe­halten, die IP68-Zerti­fizie­rung gilt aber für alle Mobil­tele­fone dieser Reihe.

Farben, Preise & Verfüg­bar­keit

Im freien Handel wird es das Galaxy S24 und S24 Plus in den Farb­vari­anten "Cobalt Violet", "Amber Yellow", "Onyx Black" und "Marble Grey" geben, das S24 Ultra kleidet sich wahl­weise in "Tita­nium Black", "Tita­nium Gray", "Tita­nium Yellow" oder "Tita­nium Violet". Je nach Land werden die Smart­phones in Samsungs Online-Store auch in "Jade Green", "Sapphire Blue" und "Sand­stone Orange" ange­boten.

Die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Galaxy S24 soll laut Daten­blatt bei 899 Euro für das Modell mit der kleinsten Spei­cher­aus­stat­tung liegen, während das Galaxy S24 Plus ab 1149 Euro und das Galaxy S24 Ultra ab 1449 Euro zu haben sein werden. Einem aktu­ellen Gerücht zufolge könnte Samsung wie im vergan­genen Jahr mit einem beson­deren Vorbe­steller-Bonus locken.

Der südko­rea­nische Hersteller will die drei Newcomer am 17. Januar offi­ziell vorstellen.

