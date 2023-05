Gerücht: 200-MP-Kamera bis Samsung Galaxy S26 Ultra

Sofern ein neues Gerücht zutrifft, scheint Samsung dem Mega­pixel-Wahn noch drei weitere Gene­rationen frönen zu wollen. Laut einer angeb­lichen Kamera-Roadmap der Galaxy-S-Modelle der nächsten Jahre haben auch Galaxy S24 Ultra, Galaxy S25 Ultra und Galaxy S26 Ultra 200 MP an Bord. Dabei soll das Galaxy S24 Ultra stagnieren und auf denselben Sensor wie das Galaxy S23 Ultra setzen. Einen neuen Bild­wandler könnte Samsung im Galaxy S25 Ultra und Galaxy S26 Ultra verbauen. Das Galaxy S27 Ultra habe hingegen einen 50-MP-Sensor.

Bleibt Samsung zunächst bei 200 Mega­pixel?

Der Isocell HP2 soll auch im Galaxy S24 Ultra stecken

Samsung Vor einem Drei­vier­tel­jahr erschien mit dem Moto­rola Moto X30 Pro das welt­weit erste Smart­phone mit 200-MP-Chip. Samsung selbst folgte diesen Februar mit dem Galaxy S23 Ultra. Laut dem Bran­chen­kenner @Tech_Reve will der südko­rea­nische Hersteller für einen längeren Zeit­raum an den 200 Millionen Bild­punkten fest­halten. Der Tipp­geber will Details zu den Plänen der Ultra-Baureihe für die nächsten vier Jahre erfahren haben. Treffen die Infor­mationen zu, haben Besitzer des Galaxy S23 Ultra in puncto Kamera kaum einen Grund, auf das Galaxy S24 Ultra zu wech­seln. Der Bild­sensor sei der gleiche (Isocell HP2).

Galaxy S27 Ultra angeb­lich mit 50 Mega­pixeln

Mit dem Galaxy S25 Ultra führt Samsung angeb­lich einen neuen 200-MP-Chip ein. Dieser sei signi­fikant licht­emp­find­licher und im 17-nm-Prozess gefer­tigt. Der noch namen­lose Nach­folger des Isocell HP2 findet even­tuell auch im Galaxy S26 Ultra Verwen­dung. Verwir­rend: Samsungs Isocell HP3 ist nicht der neueste 200-MP-Sensor. Nach dem HP1 kam nämlich erst der HP3 und dann der HP2 heraus.

In der Smart­phone-Foto­grafie exis­tieren bei den Flagg­schiffen derzeit zwei verschie­dene Ansätze. Manche Hersteller wie Samsung nutzen einen 200-MP-Sensor, der mehrere benach­barte Bild­punkte zu einem größeren vereint (Pixel-Binning). Andere wie Xiaomi setzen einen riesigen 1-Zoll-Sensor mit gerin­gerer Auflö­sung (50 MP) ein. Samsungs Ultra-Serie soll 2027 eben­falls einen 50-MP-Bild­wandler erhalten. Dem Gerücht nach wäre dieser aber kleiner als bei der Konkur­renz. Angeb­lich misst das Modul 1/1,12 Zoll.

Mit dem Galaxy S24 könnte der Exynos-Chip­satz zurück­kehren.