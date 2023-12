Galaxy S24: Neue Details zu Preisen und Satelliten-Notrufen

Für das Galaxy S24 müssen Sie ihr Spar­schwein nicht noch mehr mästen; alle drei Modelle sollen genauso viel kosten wie ihre Vorgänger. Zumin­dest beteuert das eine Nach­rich­ten­seite aus Samsungs Heimat­land Südkorea. Entspre­chend würde die Stan­dard-Vari­ante ab 949 Euro starten. Für die beste Ausstat­tung in Form des Galaxy S24 Ultra mit 1 TB Flash müssten aber­mals 1819 Euro fällig werden.

Eine weitere Quelle will von einer Satel­liten-Notruf-Funk­tion für Samsungs kommende Ober­klasse erfahren haben. Das Galaxy S24 soll auch ohne Mobil­funk SOS-Text­nach­richten verschi­cken können.

Galaxy S24 bleibt wohl preis­lich stabil

Das Galaxy S24 soll so teuer wie das Galaxy S23 (Foto) sein

Bild: Samsung In Zeiten der Infla­tion hätte es wohl niemanden gewun­dert, wenn ein Hersteller seine Ober­klasse-Smart­phones teurer offe­riert. Die südko­rea­nische Webseite hankyung (via GSMArena) gibt hinsicht­lich des Galaxy S24 jedoch Entwar­nung. Samsung soll "aggres­sive Verkaufs­ziele" mit der kommenden Flagg­schiff-Serie verfolgen und deshalb den Preis stabil halten. Da es bereits eine deut­liche Preis­erhö­hung des Galaxy S23 im Vergleich zum Galaxy S22 gab, könnte ein weiterer Anstieg die Konsu­menten abschre­cken.

Wer ein Galaxy S24 möchte, darf also mit 949 Euro für die 128-GB-Ausgabe rechnen. Beim Galaxy S24+ sind mindes­tens 1199 Euro einzu­planen. Dafür gibt es aber direkt 256 GB Daten­platz. Das Galaxy S24 Ultra sollte in der 256-GB-Fassung erneut 1399 Euro kosten. Allzu viel scheint sich bei der Hard­ware auch nicht zu ändern, was einen gestei­gerten Kosten­faktor recht­fer­tigen würde. In puncto Design verzichtet Samsung komplett auf gewölbte Displays. Das Haupt­ver­kaufs­argu­ment des Galaxy S24 soll die Künst­liche Intel­ligenz Galaxy AI werden.

Satel­liten-Notrufe für das Samsung-Handy

Potenzielles Satelliten-SOS-Feature

Bild: SamMobile Konkur­renten wie Apple und Huawei haben sie schon, bei Samsung fehlt die Notruf-Funk­tion via Satellit noch. Dieses Feature kann wort­wört­lich ein Lebens­retter sein. In Regionen, in denen es keinen oder nur sehr schlechten Mobil­funk gibt, lassen sich SOS-Text­nach­richten über Satel­liten versenden. Ein vermeint­licher Screen­shot eines Galaxy-S24-Menüs macht nun die Runde. Dieser zeigt eine Notruf-Funk­tion per Satellit. Laut Beschrei­bung soll das Feature in Aktion treten, sobald man einen Notruf tätigen möchte und nicht verbunden werden kann. In diesem Fall lassen sich Text­nach­richten an Hilfs­kräfte via Satellit über­mit­teln. (via SamMobile)

