Günstiger: Galaxy S24 mit Tarif bei Telekom, Vodafone & Co.

Samsungs neue Ober­klasse-Smart­phone-Serie Galaxy S24 lässt sich ab sofort bei den hiesigen Netz­betrei­bern mit Mobil­funk­tarif vorbe­stellen. Dabei profi­tieren Schnell­ent­schlos­sene von diversen Vorbe­stel­ler­aktionen. Zum einen gibt es doppelten Daten­platz ohne Aufpreis, zum anderen eine Prämie beim Eintausch eines alten Handys. Die Tausch­prämie vari­iert.

Wir verschaffen Ihnen einen Über­blick von ausge­wählten Galaxy-S24-Offerten bei den Anbie­tern. Je nach Tarif ist eine Gerä­tezu­zah­lung ab 0 Euro möglich. Erhält­lich sind die KI-Smart­phones Galaxy S24, Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra ab Ende Januar.

Galaxy S24 bei der Telekom und Voda­fone

Das Galaxy S24 ist bald da

Bild: Samsung

Die Telekom offe­riert das Stan­dard­modell beispiels­weise mit dem MagentaMobil M. Im Kontrakt sind 20 GB und Allnet-Flat­rates für Tele­fonie und SMS enthalten. Bei einer monat­lichen Zahlung von 69,95 Euro inner­halb der 24 Monate Vertrags­lauf­zeit beträgt die einma­lige Gerä­tezu­zah­lung 149,95 Euro. Hinzu kommen 39,95 Euro Anschluss­gebühr. Bei Bestel­lung bis zum 30. Januar erhalten Sie das Galaxy S24 mit 256 GB zum Preis des Exem­plars mit 128 GB. Ferner gewährt die Telekom einen Ankauf­bonus von 100 Euro beim Eintausch eines Altgerät. Diese Aktion endet am 31. März. Versand­kosten entfallen. Galaxy S24 bei der Telekom

Bild: Deutsche Telekom

Regulär kostet der MagentaMobil M 49,95 Euro monat­lich.

Der Gesamt­preis für das Galaxy S24 liegt bei rech­nerisch 629,95 Euro.

Voda­fone preist den Tarif GigaMobil M mit 50 GB als Tarif für das Galaxy S24 an. Diese Offerte enthält eben­falls Flat­rates für Tele­fonie und SMS. Monat­lich fallen bei dem Zwei­jah­res­ver­trag 69,99 Euro an. Ledig­lich einen Euro müssen Sie zuzahlen. Eine Anschluss­gebühr entfällt momentan. An der Aktion mit dem doppelten Flash-Spei­cher bis Ende Januar nimmt Voda­fone eben­falls teil. Voda­fone lockt mit 120 Euro Tausch­bonus und mindes­tens 260 Euro für das alte Handy. Das Trade-in-Programm läuft bis zum 29. Februar. Der Versand des Galaxy S24 ist kostenlos. Galaxy S24 bei Vodafone

Bild: Vodafone

Regulär kostet der GigaMobil M mit 50 GB 39,99 Euro monat­lich.

Der Gesamt­preis für das Galaxy S24 liegt bei rech­nerisch 721 Euro.

Galaxy S24 bei Telefónica (o2) und 1&1

Selbst­ver­ständ­lich hat auch o2 das Galaxy S24 mit Vertrag im Port­folio. Beispiels­weise mit dem Tarif o2 Mobile M 25 GB+ für 59,99 Euro pro Monat. Die Vertrags­lauf­zeit beträgt 24 Monate. Für das Mobil­gerät zahlen Sie einmalig einen Euro. Zusätz­lich entstehen Kosten von 39,99 Euro Anschluss­preis und 4,99 Euro Versand. Neben gratis Gesprä­chen und SMS in Deutsch­land gibt es 25 GB Daten­volumen. Jenes wächst jähr­lich um 5 GB. An Tausch­prämie gewährt o2 100 Euro. Zumin­dest, wenn Käufer bis zum 18. Februar zuschlagen. Auch bei Telefónica gib es bis zum 30. Januar das Galaxy S24 mit 256 GB Flash zum Preis der Edition mit 128 GB. Galaxy S24 bei o2

Bild: Telefóníca

Regulär kostet der o2 Mobile M 25 GB+ 29,99 Euro monat­lich.

Der Gesamt­preis für das Galaxy S24 liegt bei rech­nerisch 724,99 Euro.

Kommen wir nun zum Angebot des Samsung-Smart­phones bei 1&1. Dort können Sie das Galaxy S24 etwa mit dem Tarif All-Net-Flat L erstehen. Enthalten sind 50 GB Daten­volumen sowie kosten­lose Gespräche und SMS in den deut­schen Netzen. Im ersten halben Jahr möchte der Provider 29,99 Euro monat­lich, anschlie­ßend sind es 54,99 Euro. Es besteht eine zwei­jäh­rige Vertrags­bin­dung. Für das Galaxy S24 und den Versand fallen zwar keine Kosten an, dafür aber 39,99 Euro Bereit­stel­lungs­preis. Die Tausch­prämie beim Trade-In beträgt 200 Euro. Bis Ende Januar gewährt auch 1&1 den doppelten Flash-Spei­cher für das Handy. Galaxy S24 bei 1&1

Bild: 1&1

Regulär kostet der Tarif All-Net-Flat L 14,99 Euro (6 Monate) und 29,99 Euro danach.

Der Gesamt­preis für das Galaxy S24 liegt bei rech­nerisch 540 Euro.

Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra mit Vertrag

Die beiden teureren Modelle der neuen Samsung-Smart­phone-Speer­spitze lassen sich eben­falls bei der Telekom, Voda­fone, o2 und 1&1 mit Kontrakt erstehen. So erhalten Sie beispiels­weise das Galaxy S24 Ultra mit 512 GB anstatt 256 GB Flash in Kombi­nation mit dem MagentaMobil L. Dieser Tarif beinhaltet 40 GB Daten­volumen sowie All-Net-Flats inner­halb Deutsch­lands. Pro Monat fallen 69,95 Euro an, außerdem einmalig 699,90 Euro für das Gerät. Beim Ultra-Modell gibt es 150 Euro Ankauf­bonus.

Regulär kostet der MagentaMobil L 59,95 Euro monat­lich.

Der Gesamt­preis für das Galaxy S24 Ultra liegt bei rech­nerisch 939,90 Euro.

Wir haben alle wich­tigen Infor­mationen über die Vorbe­steller-Boni des Galaxy S24 zusam­men­gefasst.