Galaxy S24: Infos zu Displayrändern, Akkus & Performance

Es gibt zahl­reiche Neuig­keiten zu Samsungs kommenden Ober­klasse-Smart­phones der Serie Galaxy S24. Wer mit dem Kauf eines Galaxy S24 oder Galaxy S24+ lieb­äugelt, dürfte sich über die schma­leren Display­ränder freuen. Eben jene sollen hingegen beim Galaxy S24 Ultra stagnieren.

In puncto Akku­kapa­zität erfahren Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra ein kleines Upgrade. Dies wurde durch einen Besuch bei der Dekra bekannt. Um die Perfor­mance muss man sich bei der Vari­ante mit Snap­dragon 8 Gen 3 keine Gedanken machen. Es tauchten beein­dru­ckende Bench­mark-Werte auf.

Galaxy S24: Design und Akku­kapa­zität

Neuigkeiten zum Nachfolger des Galaxy S23 (Foto)

Bild: Samsung Eigent­lich sind die Display­ränder von Galaxy S23 und Galaxy S23+ schon ziem­lich schmal. Schließ­lich nehmen die Anzeigen 87 Prozent respek­tive 88 Prozent der Front ein. Anschei­nend möchte Samsung die Lücke zum Ultra-Modell mit 90 Prozent bei Galaxy S24 und Galaxy S24+ aber schließen. Der renom­mierte Tipp­geber Ice universe beteuert auf Twitter schma­lere Bild­schirm­ränder für diese Modelle. Indes soll sich beim Galaxy S24 Ultra dies­bezüg­lich nichts ändern. Womög­lich erhalten alle drei Handys dieselbe effi­ziente Bauweise.

Galaxy S24+ punktet beim Bench­mark

Die bekannte Prüf­gesell­schaft Dekra ist auch in den Nieder­landen aktiv. Kürz­lich stellte die Insti­tution Zerti­fikate für das Galaxy S24+ und das Galaxy S24 Ultra aus. Geprüft wurden die Akkus der Smart­phones. Aus den Doku­menten geht hervor, dass das Galaxy S24+ eine Akku­kapa­zität von 4755 mAh und das Galaxy S24 Ultra eine Akku­kapa­zität von 4855 mAh hat. Samsung dürfte die Strom­spei­cher wie gewohnt anhand eines typi­schen Wertes höher bewerben. So könnte das Galaxy S24+ mit 4900 mAh und das Galaxy S24 Ultra mit 5100 mAh vermarktet werden. (via mysmart­price

Hersteller über­prüfen gerne bei der Entwick­lung eines neuen Smart­phones die Geräte in Bench­marks. Bei Geek­bench entdeckte Tarun Vats das Galaxy S24+. Das Handy mit der Modell­nummer SM-S962U erreichte dank des flotten Chip­satzes Snap­dragon 8 Gen 3 beacht­liche 2233 Punkte im Single- und 6661 Punkte im Multi-Core-Test. Zum Vergleich: das Galaxy S23+ kommt nur auf 1866 Punkte bezie­hungs­weise 4946 Punkte. Die frühen Besuche des Galaxy S24 bei Zulas­sungs­behörden und Bench­marks könnten auf eine frühere Veröf­fent­lichung hindeuten.

Beim Gehäuse des Galaxy S24 Ultra soll diesmal Titan Verwen­dung finden.