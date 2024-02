Galaxy S24: Farbintensität bald durch Regler einstellbar

Samsung arbeitet an einem Update für das Galaxy S24, das einen Schie­beregler für die Farb­inten­sität des Displays mit sich bringen wird. Einige Nutzer beklagen sich über die im Vergleich zu den Vorgän­ger­modellen blas­seren Farben. Der Hersteller selbst weist darauf hin, dass dies Absicht sei und man die knal­lige Darstel­lung entschärfen wollte. Anschei­nend bevor­zugen aber viele User die äußerst leben­dige Anzeige.

Wer ein Galaxy S23 sein Eigen nennt, profi­tiert indes vom neuen Februar-Sicher­heits­patch, der jetzt ausge­rollt wird.

S24: Optionen für Farb­inten­sität

Galaxy S24: Regler für die Display-Lebendigkeit

Bild: Ice universe

Es ist schwierig, in puncto Display-Kali­brie­rung alle Anwender zufrie­den­zustellen. Samsung setzte viele Jahre auf eine ziem­lich hohe Leben­dig­keit, was manche Nutzer als störend empfanden. Das neue Flagg­schiff-Trio Galaxy S24, Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra kommt hingegen mit ange­zogener Farb-Hand­bremse daher. Es melden sich zahl­reiche Besitzer, die mit dieser Einstel­lung auch nicht zufrieden sind. Der renom­mierte Bran­chen­insider Ice universe verkündet nun, dass Samsung eine gute Lösung gefunden hat.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von X/Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von X/Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Galaxy S23: Februar-Sicher­heits­patch rollt aus

Auf X (ehemals Twitter) teilt er einen Beitrag, in dem er über einen "Vivid­ness"-Slider berichtet. Jener wird mit einem künf­tigen Update des Galaxy S24 in die erwei­terten Display-Einstel­lungen inte­griert. Über ihn lässt sich die Farb­inten­sität in drei Stufen regeln. Die erste Stufe entspricht den Vorstel­lungen des Herstel­lers, die zweite einer Anzeige ähnlich dem Galaxy S23 und die dritte einer Anzeige ähnlich dem Galaxy S21. In Deutsch­land könnte die Einstel­lung "Leben­dig­keit" heißen. Ein Foto demons­triert das Feature. Wann die Aktua­lisie­rung kommt, ist noch nicht bekannt.

Hingegen bereits verfügbar ist der neue Sicher­heits­patch für die Galaxy-S23-Produkt­familie. Samsung hat die Vertei­lung des Updates in den USA für Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra gestartet. Laut Tipp­geber Tarun Vats werden in Kürze weitere Regionen folgen. Wenn Sie ein Galaxy S23 FE besitzen, dürfte bei Ihnen schon eine Update-Meldung erscheinen.

Für den im Herbst 2023 veröf­fent­lichten Nach­zügler rollt die Soft­ware SamMobile zufolge in Europa und Teilen Asiens aus. Es handelt sich um die Firm­ware S711BXXS2BXA8.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von X/Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von X/Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Anzeige:

Wir haben übri­gens das Galaxy S24+ getestet und verraten Ihnen, ob es die goldene Mitte der neuen Ober­klasse-Serie ist.