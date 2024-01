Galaxy-S24-Serie erzwingt Preisnachlass für andere Handys

Das große Inter­esse poten­zieller Käufer an der Galaxy-S24-Serie könnte zu einem Preis­nach­lass für bereits bestehende Mittel­klasse-Handys und Flagg­schiffe von Samsung und anderen Herstel­lern führen. Experten schätzen die Höhe der Preis­min­derung jedoch sehr unter­schied­lich ein.

Samsungs Vorhaben, den Smart­phone-Markt durch den inten­siven Einsatz von künst­licher Intel­ligenz in seiner Galaxy-S24-Serie zu revo­lutio­nieren, dürfte sich nicht nur auf die künf­tige Firm­ware­aus­stat­tung eigener Smart­phones und jener anderer Hersteller auswirken, die auf den Erfolgszug aufspringen wollen, sondern auch auf die Preise bereits vorhan­dener Geräte. Markt­beob­achter und Einzel­händler aus den Verei­nigten Arabi­schen Emiraten erwarten, dass ältere Handys, darunter auch Galaxy-Tele­fone, in den kommenden Wochen kräf­tige Rabatte erhalten.

Unter­schied­liche Einschät­zung des Preis­ver­falls

Galaxy-S24-Serie soll Preise für andere Handys drücken

Bild: Samsung

Khaleej Times nach könnten die Preise für ältere Galaxy-Modelle einschließ­lich der Galaxy-S23-Serie um 10 bis 38 Prozent sinken. Vikas Chadha, CEO (Chief Execu­tive Officer) der Jumbo Group, geht beispiels­weise davon aus, dass die Galaxy-S23-Reihe voraus­sicht­lich mit einem Preis­nach­lass von 35 bis 38 Prozent gegen­über den Einfüh­rungs­preisen im Einzel­handel erhält­lich sein wird, sobald Samsung ab Ende Januar mit der Auslie­ferung der Galaxy-S24-Serie beginnt. Auch andere Marken könnte laut Chandha mit Preis­anpas­sungen für ihre High-End- oder Mittel­klas­sege­räte reagieren, um weiterhin wett­bewerbs­fähig zu bleiben.

Der Elek­tronik­händler ECity sieht es etwas gelas­sener und rechnet mit einem Preis­ver­fall von bis zu 10 Prozent bei den Vorgän­gern der Galaxy-S24-Serie. Rajat Asthana, COO (Chief Opera­ting Officer) der Eros Group, schließt sich der Prognose des Elek­tronik­händ­lers an und begründet seine Meinung wie folgt (aus dem Engli­schen über­setzt): "Die Einfüh­rung neuer Modelle der Galaxy-S-Serie wird voraus­sicht­lich nur begrenzte Auswir­kungen auf die Preise anderer Tele­fone der Samsung-Serie haben. Die S-Serie verfügt über einen enga­gierten Kunden­stamm, und die Einfüh­rung neuer Modelle wird die Preis­dynamik in anderen Serien wahr­schein­lich nicht wesent­lich beein­flussen."

KI-Funk­tionen kommen auch auf ältere Smart­phones

Wer keinen großen Wert auf die KI-Funk­tionen des Galaxy S24, Galaxy S24 Plus und Galaxy S24 Ultra legt, könnte also demnächst eines der Galaxy-Flagg­schiffe aus den Vorjahren zu einem nied­rigeren Preis ergat­tern, viel­leicht nicht ganz so günstig, wie Vikas Chandha prognos­tiziert.

Da "Galaxy AI" ohnehin mit dem Update auf One UI 6.1 auf die Galaxy-S23-Reihe und even­tuell auch auf die Galaxy-S22-Serie und weitere Galaxy-Modelle kommen soll, müssten Käufer älterer High-End-Phones von Samsung nicht ganz auf inno­vative KI-Funk­tionen verzichten. Diese könnten jedoch in ihrem Funk­tions­umfang gegen­über der Galaxy-S24-Serie einge­schränkt sein. Für die Galaxy-S24-Serie spre­chen auch die schnel­leren Prozes­soren mit verbes­serter Kühlung sowie die besseren und helleren Displays.

Wenn­gleich auch Apple oder Google bereits künst­liche Intel­ligenz in die Firm­ware ihrer Handys inte­grieren, stehen Samsungs Newcomer derzeit für viele poten­zielle Käufer im Fokus. Spätes­tens mit dem Einzug der nächsten Pixel-Phones oder iPhones dürfte sich das Gleich­gewicht jedoch erfah­rungs­gemäß wieder verschieben. Bis dahin können sich inter­essierte Kunden wahr­schein­lich über redu­zierte Preise freuen.

