Galaxy S24: Exynos-GPU beeindruckt im Benchmark nicht

Zwar hat Samsung mit AMD einen starken Partner für die GPU seiner SoCs an Bord, der Exynos 2400 scheint dies­bezüg­lich aber hinter den Erwar­tungen zurück­zubleiben. Der Xclipse 940 getaufte Grafik­chip des Galaxy S24 kann nicht mit dem Adreno 740 des Snap­dragon 8 Gen 2 mithalten. Letzt­genannte Platt­form treibt unter anderem die nord­ame­rika­nische Fassung des Galaxy S23 an. Ekla­tant ist der Perfor­mance-Unter­schied nicht, aller­dings steht schon der Snap­dragon 8 Gen 3 vor der Tür. Immerhin ist der Xclipse 940 rund 30 Prozent schneller als der Vorgänger.

Samsungs AMD-GPU hinkt noch hinterher

Der neue Exynos lässt Federn beim Grafikchip

Samsung In knapp drei­ein­halb Monaten soll das Galaxy S24 das Licht der Welt erbli­cken. Der Hersteller schickt das Handy bis dahin durch zahl­reiche Bench­mark-Tests. So entdeckte der Bran­chen­insider Revegnus (via SamMobile) in Base­mark Power­board 4.0 GPU den neuen Eintrag eines Smart­phones mit der Modell­nummer SM-S921B. Dahinter verbirgt sich die Stan­dard­ver­sion der nächst­jäh­rigen S-Serie. Es wurden 1656 Punkte mit dem Xclipse-940-Grafik­chip des Chip­satzes Exynos 2400 erzielt. Der vor fast einem Jahr vorge­stellte Snap­dragon 8 Gen 2 schafft mit seinem Adreno-740-Grafik­chip 1746 Punkte.

CPU-Archi­tektur und Ferti­gungs­pro­zess

Auf den ersten Blick ein zu vernach­läs­sigender Unter­schied. Jedoch wird Qual­comm in Bälde den Snap­dragon 8 Gen 3 enthüllen, dessen GPU wahr­schein­lich deut­lich perfor­manter ist. Besagtes SoC wird zwar im Galaxy S24 Verwen­dung finden – voraus­sicht­lich aber außer­halb Europas. Immerhin ist der Xclipse 940 rund 30 Prozent schneller als der Xclipse 920 des im Galaxy S23 FE werkelnden Exynos 2200. Für Mobile-Gamer dürfte das Raytra­cing-Feature inter­essant sein. Dieses fand im Exynos 2200 Verwen­dung, weshalb es auch im Exynos 2400 an Bord sein sollte.

In puncto Prozes­sor­leis­tung macht Samsungs 2024er High-End-SoC Hoff­nung. Es werden ein Cortex-X4-Kern für anspruchs­volle Aufgaben, Cortex-A720-Kerne für mitt­lere Ansprüche und Cortex-A520-Kerne zum Strom­sparen erwartet. Außerdem soll ein neuer 4-nm-Ferti­gungs­pro­zess im I-CubeS-Design Verwen­dung finden. Durch diesen Fort­schritt könnte es einen nied­rigeren Strom­ver­brauch und eine gerin­gere Abwärme geben.

Noch vor dem Galaxy S24 gibt es ein weiteres Ober­klas­semo­dell des Herstel­lers. Samsung hat kürz­lich das Galaxy S23 FE vorge­stellt.