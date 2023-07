Samsung Galaxy S24: Selfie-Kamera ohne Änderungen?

Die Front­kamera des Galaxy S23 wird wohl für das Galaxy S24 über­nommen. Gut infor­mierten Samsung-Experten zufolge ist für die nächst­jäh­rige Gene­ration dies­bezüg­lich kein Upgrade vorge­sehen. Ein nach­voll­zieh­barer Schritt, schließ­lich gab es erst beim Galaxy S23 ein besseres Modul. Wer beson­ders viel Wert auf Selfies legt oder mit seinem Smart­phone Inhalte für soziale Netz­werke kreieren will, dürfte dennoch enttäuscht sein. Samsung hat sich beim Galaxy S24 übri­gens wieder gegen eine Unter-Display-Kamera entschieden. Die Qualität ist noch nicht gut genug für die beliebte Smart­phone-Reihe.

Galaxy S24: Stagna­tion bei der Front­kamera

Wohl keine neue Frontkamera beim Galaxy S24

Samsung Ob Sensor­größe, Zoom-Tech­nologie, Mega­pixel oder Licht­stärke, die Hersteller über­treffen sich bei ihren Flagg­schiff-Handys stets gegen­seitig. Jene Aufmerk­sam­keit gilt aller­dings nur dem rück­sei­tigen Kamera-Setup. Die vordere Selfie-Einheit wird oftmals stief­müt­ter­lich behan­delt. In allen drei Modellen des Galaxy S23 steckt der Bild­wandler Samsung S5K3LU. Dieser löst mit 12 Mega­pixel auf und hat eine Größe von 1/3,2 Zoll, was in 1,12 Mikro­mieter messenden Pixeln resul­tiert. In Kombi­nation mit dem Dual-Pixel-Phasen­auto­fokus ist das ein brauch­bares Modul. Das dachte sich wohl auch der Hersteller, weshalb der Chip im Galaxy S24 wieder­ver­wertet wird.

Zumin­dest behauptet das die renom­mierte Inter­net­seite Galaxy Club. Das nieder­län­dische Port ist im Regel­fall sehr gut über Samsungs Akti­vitäten infor­miert. Bis zum Galaxy S22 erhielt zumin­dest die Ultra-Ausgabe eine bessere Front­kamera. Wie schon beim Galaxy S23 Ultra soll dieser Mehr­wert beim Galaxy S24 Ultra entfallen. Ob es zumin­dest eine größere Blen­den­öff­nung gibt oder die Licht­stärke bei f/2.2 bleibt, bleibt abzu­warten.

Galaxy S24: Selfie-Knipse im Punch-Hole

Seit dem Galaxy Z Fold 3 5G verbaut der Elek­tronik­kon­zern seine Front­kamera bei diesen Foldables unter der Anzeige. Weder Konsu­menten noch Tester waren aller­dings bislang begeis­tert von dem Verfahren. Die Bild­qua­lität leidet noch zu stark und die Auflö­sung ist mit 4 Mega­pixel nicht beson­ders üppig. Jedoch können Nutzer der Galaxy-Z-Fold-Produkte auf die deut­lich bessere Front­kamera des Außen­dis­plays zurück­greifen. Bei den Galaxy-S-Modellen ist das nicht möglich, weshalb es nach­voll­ziehbar ist, dass Samsung dort vorerst bei der klas­sischen Methode mit Kamera-Loch bleibt.

