Galaxy S24: Erneut 2-Klassen-Gesellschaft bei der CPU?

Schon in zehn Wochen könnte das Galaxy S24 in den USA die Bühne betreten. Qual­comm bestä­tigt den Einsatz von Snap­dragon und Exynos.

Sollte ein neues Gerücht aus Südkorea zutreffen, wird Samsung schon am 17. Januar 2024 das Galaxy S24 enthüllen. In zwei­ein­halb Monaten könnte das Galaxy S23 also bereits einen Nach­folger erhalten. Diesmal soll die Produkt­vor­stel­lung aller­dings nicht im Heimat­land des Herstel­lers statt­finden. Angeb­lich wird das Unpa­cked-Event in San Fran­cisco abge­halten. In puncto Chip­satz des nächst­jäh­rigen Ober­klas­semo­dells gab es von Qual­comm eindeu­tige Aussagen. Tatsäch­lich fährt Samsung mit Snap­dragon und Exynos für das Galaxy S24 zwei­gleisig. Immerhin sollen Mobile-Gamer bei beiden SoC von FSR profi­tieren.

Galaxy S24: Mögli­ches Datum und SoC-Stra­tegie

So könnte das Galaxy S24 Ultra aussehen

Ice universe Das Galaxy S22 und das Galaxy S23 wurden jeweils im Februar demons­triert. Die letzte S-Serie mit Januar-Präsen­tation war das Galaxy S21. Nächstes Jahr könnte Samsung seine Flagg­schiffe eben­falls im ersten Monat enthüllen. Android Autho­rity verweist auf einen Artikel von SBS Biz, einem südko­rea­nischen Wirt­schafts­magazin. Besagtes Portal will erfahren haben, dass das Galaxy S24 am 17. Januar 2024 in den USA vorge­stellt wird. Die Präsen­tation soll in San Fran­cisco statt­finden. Laut der Quelle legt Samsung den Fokus der Smart­phones auf gene­rative KI.

Qual­comm (The Elec via SamMobile) hat indes bezüg­lich des Chip­satzes für das Galaxy S24 ausge­plau­dert, was bereits zu erwarten war. Es gibt es sowohl eine Ausgabe mit Snap­dragon 8 Gen 3 als auch eine mit nicht näher genanntem Exynos. Bei letz­terem dürfte es sich um den Exynos 2400 handeln. Qual­comm beteuert aller­dings, den Löwen­anteil der Smart­phones zu belie­fern. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass das Gerücht um den welt­weiten Einsatz des Snap­dragon 8 Gen 3 im Galaxy S24 Ultra zutrifft.

Mögliche Grafik­fea­tures des Galaxy S24

FSR (FidelityFX Super Resulu­tion) ist in der Gaming-Land­schaft für Computer und Konsolen ein großes Thema. Diese Tech­nologie aus dem Hause AMD rendert Grafik­details in nied­rigerer Auflö­sung und skaliert sie mit KI hoch, um eine höhere Bild­wie­der­hol­rate zu erzielen. Wie Revegnus verkündet, soll Samsung mit Qual­comm und AMD zusam­men­arbeiten, um das Verfahren auf Smart­phones zu bringen. Wahr­schein­lich wird bereits das Galaxy S24 profi­tieren. Beson­ders flott geht laut Ice Universe wiederum die GPU des Snap­dragon 8 Gen 3 for Galaxy zu Werke. Sie soll mit bis zu 1 GHz takten.Bei der Kamera des Galaxy S24 Ultra wird indes ein Down­grade des Zooms befürchtet.