Das Galaxy S24 zeigt sich detail­liert auf zahl­rei­chen Render­bil­dern und einem 360-Grad-Video. Mit diesem Smart­phone wird Samsung eine über­arbei­tete Design­sprache einführen. Anstatt eines gewölbten Rahmens gibt es einen flachen. Eine Gestal­tung, die an das iPhone erin­nert. Aller­dings ist der Radius der Ecken enger. So wirkt das Galaxy S24 insge­samt kantiger. Ein Novum gibt es bei der Ausstat­tung. Erst­mals in der Historie von Samsungs Flagg­schiff-Reihe hat ein Stan­dard­modell Ultrab­reit­band. Das lässt sich am Anten­nen­streifen an der rechten Seite erkennen. Ein Foto des Galaxy A15 tauchte eben­falls auf.

Viele Impres­sionen vom Galaxy S24

So könnte das Galaxy S24 aussehen

@OnLeaks / smartprix Bran­chen­insider Steve Hemmer­stoffer alias @OnLeaks hat in Koope­ration mit Smart­prix span­nendes Mate­rial des nächst­jäh­rigen Samsung-Zugpferdes publi­ziert. Auf hoch­auf­lösenden Render­bil­dern und einem Rundum-Video lässt sich das Galaxy S24 in voller Pracht erspähen. Direkt springt das abge­änderte Design ins Auge. Bislang brachte Samsung jedes Galaxy-S-Modell seit dem Erst­ling mit der Modell­nummer i9000 aus 2010 mit einem gewölbten Rahmen heraus. Die Wölbung fiel je nach Itera­tion unter­schied­lich aus und entstand teils durch ein geschwun­genes Display. Immerhin bei manchen Galaxy-Note-Modellen waren die seit­lichen Ränder abge­flacht. Weitere Grafik des Galaxy S24

@OnLeaks / smartprix Das Galaxy Alpha aus 2014 war bislang das Samsung-Handy mit dem hoch­wer­tigsten Rahmen. Flach und massiv kam das Bauteil äußerst robust daher. An jenes Galaxy Alpha – und an aktu­elle iPhones – erin­nern die Render­bilder des Galaxy S24. Außerdem gibt es ein tech­nisches High­light. War der Ultrab­reit­band-Funk, der beispiels­weise bei manchen Trackern Verwen­dung findet, bislang den Plus- und Ultra-Ausgaben vorbe­halten, debü­tiert wohl erst­mals ein Stan­dard­modell der S-Serie mit dem Merkmal. Vorder- und Rück­seite des Galaxy S24 bleiben größ­ten­teils unver­ändert. Die Display­ränder sollen aber schmaler sein und das Panel 6,17 Zoll messen.

Foto des Galaxy A15 geleakt

Etwaiges Foto des Galaxy A15

@evleaks Von der Ober­klasse geht es jetzt zur Einstei­ger­klasse. Tipp­geber Evan Blass alias @evleaks teilte jüngst auf X (Twitter) ein Foto, bei dem es sich um ein Pres­sebild des Galaxy A15 handeln könnte. Leider ist die Auflö­sung äußerst niedrig. Die Rück­seite ist diesmal ohne Struktur, ansonsten gibt es wieder eine Triple-Kamera. Der Rahmen des Budget-Handys wirkt etwas flacher als jener des Vorgän­gers. Eine Aufnahme der Vorder­seite des Galaxy A15 gibt es leider nicht. Das güns­tige Smart­phone dürfte etwa einen Monat nach dem Galaxy S24 enthüllt werden.

