Samsung Galaxy S24: Großes Chipsatz-Chaos

Es gibt Gerüchte rund um die Chip­sätze für das Galaxy S24, die sich teils wider­spre­chen. So beteuert ein Infor­mant, dass wir in Europa die Vari­ante mit Exynos 2400 erhalten. Ein anderer Tipp­geber will hingegen erfahren haben, dass zumin­dest das Galaxy S24 Ultra welt­weit mit Snap­dragon 8 Gen 3 heraus­kommt.

In Südkorea scheint die Chip­satz-Lage diesmal auch nicht so eindeutig wie in den Jahren zuvor zu sein. Davon abge­sehen soll das Ultra-Modell bis zu 2 TB Spei­cher haben. Das Galaxy S23 FE wird übri­gens in Q4 erwartet.

Verwir­rung um SoC bei Galaxy S24

So könnte das Galaxy S24 Ultra aussehen

Bild: Ice universe

Datenblätter Samsung Galaxy S23 FE

Bis zum Galaxy S22 betrieb Samsung eine Zwei­klas­sen­gesell­schaft hinsicht­lich des SoC. Die USA und Südkorea erhielten die S-Serie mit Snap­dragon-Platt­form, wir in Europa die S-Serie mit Exynos-Platt­form. Bekannt­lich hat sich das dieses Jahr mit der globalen Snap­dragon-8-Gen-2-Fassung des Galaxy S23 geän­dert. Doch wie sieht es beim Galaxy S24 aus? Die jüngsten Beiträge zuver­läs­siger Tipp­geber verwirren. Ice universe beteuert, dass es in Europa hundert­pro­zentig den Exynos-2400-Chip­satz gibt. Revegnus meint hingegen, dass das Galaxy S24 Ultra überall den Snap­dragon 8 Gen 3 bekommt.

Galaxy S23 FE erscheint angeb­lich in Q4

Ferner verrät dieser Infor­mant die maxi­male Spei­cher­kapa­zität des Ultra-Modells. Nutzer würden entspre­chend eine Vari­ante mit 2 TB Daten­platz erwerben können.Außerdem erwähnt er eine Ausgabe mit 256 GB Flash und 12 GB RAM sowie eine mit 128 GB Flash und 8 GB RAM. Ein Bericht aus Südkorea (via SamMobile ) deutet hingegen eine Verän­derung in Samsungs Heimat­land an. Angeb­lich könnte das Galaxy S24 dieses Jahr dort eben­falls mit dem Exynos 2400 auf den Markt kommen. Bishe­rigen Infor­mationen zufolge ist Samsungs-SoC diesmal konkur­renz­fähiger.

Insider Max Jambor verlaut­bart, dass das Galaxy S23 FE keinen Auftritt bei der IFA 2023 hat. Statt­dessen soll das güns­tigere Flagg­schiff erst im vierten Quartal 2023 erscheinen. Somit würde der Veröf­fent­lichungs­zeit­raum zwischen dem 1. Oktober und dem 31. Dezember liegen. Wahr­schein­lich möchte Samsung das lukra­tive Weih­nachts­geschäft mitnehmen, weshalb eine Markt­ein­füh­rung spätes­tens Anfang Dezember realis­tisch anmutet.

Stimmt die Angabe des Tipp­gebers, sieht es für den kolpor­tierten September-Release des Galaxy S23 FE schlecht aus.