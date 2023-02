Galaxy S23 Ultra: Problem mit Wi-Fi 6, Patch in Arbeit

Leider ist es momentan nicht problemlos möglich, ein Galaxy S23 Ultra mit einem Wi-Fi-6-fähigen Router zu betreiben. Der Hersteller will in Bälde mit einem Update nach­bes­sern.

Nutzer eines Galaxy S23 Ultra werden aktuell von einem großen WLAN-Problem geplagt. Dieser Fehler sorgt dafür, dass sich entweder keine Inter­net­ver­bin­dung über das lokale Draht­los­netz­werk aufbauen lässt oder diese prompt wieder abbricht. In den Netz­werk­ein­stel­lungen steht dann, dass man mit dem betref­fenden WLAN ohne Internet verbunden sei. Ein gemein­samer Nenner ist bei allen Vorfällen der Über­tra­gungs­stan­dard Wi-Fi 6. Zumin­dest scheint es kein Hard­ware-Problem zu sein. Es gibt bereits einige Lösungs­ansätze und Samsung arbeitet an einem Patch.

Galaxy S23 Ultra mit Wi-Fi-6-Fehler

Hat ein WLAN-Problem: Galaxy S23 Ultra

Samsung

Wer das neueste Samsung-High-End-Smart­phone Galaxy S23 Ultra in Kombi­nation mit einem modernen Wi-Fi-6-Router verwenden möchte, hat aktuell schlechte Karten. Schon vor rund drei Wochen gab es erste Meldungen über entspre­chende Verbin­dungs­pro­bleme. Einen Patch bleibt der Hersteller bis heute schuldig. Da ein Umtausch des Smart­phones bei den Betrof­fenen nicht für Besse­rung sorgte, ist ein Hard­ware-Defekt wohl ausge­schlossen. Der unbe­liebte Hinweis „Verbunden ohne Internet“ erscheint bei einem Groß­teil der Anwender, sobald das Handy per Wi-Fi 6 oder Wi-Fi 6E in das World Wide Web gebracht werden soll.

Dabei scheint das Router-Modell keine Rolle zu spielen, das Problem tauchte unter anderem bei Netz­werk­geräten von AVM, Asus und TP-Link auf. Bei manchen Anwen­dern soll es geholfen haben, das WLAN am Smart­phone aus- und wieder einzu­schalten. Ferner führte die Einstel­lung „Phone MAC“ anstatt „Rando­mized MAC“ in den Netz­werk­ein­stel­lungen des Handys bei diversen Nutzern zum Erfolg. Alter­nativ können Sie in den Router-Optionen den Über­tra­gungs­stan­dard 802.11ax (Wi-Fi 6) deak­tivieren und zu 802.11ac (Wi-Fi 5) wech­seln.

Update befindet sich in Arbeit

In zahl­rei­chen Foren, darunter auch Samsungs haus­eigenen Diskus­sions­platt­formen, häufen sich die Beschwerden. Ein Mode­rator des deut­schen Samsung-Forums beteu­erte bereits, dass sich ein Patch in Entwick­lung befindet. Die Tech­niker hätten gemeldet, dass „die WLAN-Verbin­dung des Galaxy S23 Ultra bei einigen TP-Link-Routern abbre­chen kann.“ Der Hersteller will das Kompa­tibi­litäts­pro­blem mit einem neuen Update schnellst­mög­lich beheben. Hoffent­lich verschwindet der Fehler dann auch abseits von TP-Link-Routern.

Ein poten­zielles Display-Problem des Galaxy S23 Ultra wurde indes von Samsung als konstruk­tions­bedingte Absicht erläu­tert.