Samsung Galaxy S23 Ultra: Alle Specs geleakt

Jetzt wissen wir mit Gewiss­heit, über welche Spezi­fika­tionen das Galaxy S23 Ultra verfügt. Das kommende High-End-Smart­phone tauchte bei der chine­sischen Zulas­sungs­behörde TENAA auf. Manchmal gibt es nur einen kleinen Ausblick auf tech­nische Eigen­schaften durch die Zerti­fizie­rungs­stellen, in diesem Fall wird aber nichts der Fantasie über­lassen.

Ange­trieben wird das Handy vom noch­mals beschleu­nigten Snap­dragon 8 Gen 2 (AC). Display­inhalte lösen mit 3088 mal 1440 Pixel auf. Die 200-Mega­pixel-Haupt­kamera ist eben­falls bestä­tigt. Weitere Details beinhalten die Akku­kapa­zität, die Abmes­sungen und die Konnek­tivität.

Galaxy S23 Ultra voll­ständig enthüllt

Anstatt 108 MP (Foto: Galaxy S22 Ultra), hat das S23 Ultra 200 MP

Bild: Samsung

Anfang kommenden Jahres wird Samsungs nächste Ober­klasse-Smart­phone-Gene­ration Galaxy S23 das Licht der Welt erbli­cken. Von der Speer­spitze des Trios, nament­lich Galaxy S23 Ultra, sickerten bereits jetzt sämt­liche Ausstat­tungs­merk­male durch. Das Mobil­gerät besuchte jüngst die TENAA. Diese wiederum publi­zierte eine umfang­reiche Infor­mati­ons­seite über das Telefon. Zuvor wurde bereits gemun­kelt, dass das Galaxy S23 Ultra eine noch­mals schnel­lere Fassung des Chip­satzes Snap­dragon 8 Gen 2 besitzt. Dies bestä­tigen die Doku­mente. Anstatt der Stan­dard­vari­ante Snap­dragon 8 Gen 2 (AB) findet die bei CPU und GPU höher taktende AC-Vari­ante Verwen­dung.

Das SoC wird global zum Einsatz kommen. Anstatt mit bis zu 3,2 GHz takten die Prozes­sor­kerne mit bis zu 3,36 GHz. Unbe­kannt ist hingegen noch die Takt­rate des Grafik­chips. Dem Chip­satz stehen je nach Vari­ante des Galaxy S23 Ultra 8 GB oder 12 GB RAM zur Seite. An internem Daten­platz gibt es 256 GB, 512 GB oder 1 TB Flash. High­light beim Kamera-Setup ist der neue 200-Mega­pixel-Kame­rasensor. Die rest­lichen Knipsen in Form von Ultra­weit­winkel, drei­fach und zehn­fach opti­schen Zoom kennt man bereits vom Galaxy S22 Ultra. Zumin­dest bei Bild­schirm­dia­gonale und Auflö­sung stagniert das Display eben­falls.

Weitere Daten des Galaxy S23 Ultra

In puncto Konnek­tivität werden diverse für China rele­vante 5G- und LTE-Frequenzen gelistet. Ferner ist von USB C, Blue­tooth und einem Under-Display-Finger­abdruck­sensor die Rede. WLAN, GPS und NFC sollten aber eben­falls an Bord sein. Der Akku wird mit 4855 mAh ange­geben, was Samsung als 5000 mAh vermarkten dürfte.

Wie schnell er sich laden lässt, ist nicht ersicht­lich. Das Galaxy S23 Ultra kommt auf Abmes­sungen von 163,4 mal 78,1 mal 8,9 mm. Das Gewicht liegt bei 233 g. Im Vergleich zum Galaxy S22 Ultra gibt es beinahe iden­tische Maße und ein um fünf Gramm leich­teres Gehäuse.

Mitt­ler­weile wissen wir auch, wann das Galaxy S23 kommt.