Galaxy S23 Ultra: Rendervideo zeigt potenzielles Design

Zwar ist das Galaxy S22 Ultra erst etwas über einem halben Jahr auf dem Markt, dennoch gibt es dank eines Render­videos einen umfas­senden Eindruck des Nach­fol­gers Galaxy S23 Ultra. Vor kurzem twit­terte ein Bran­chen­insider Details über Abmes­sungen und Design des High-End-Smart­phones. Ein Grafiker konstru­ierte aus diesen Infor­mationen schließ­lich eine Anima­tion des Mobil­geräts. Im zwei­minü­tigen YouTube-Clip lässt sich das Mobil­gerät in der unkon­ven­tio­nellen Farbe Beige erspähen. Wem das demons­trierte Galaxy S23 Ultra bekannt vorkommt, fühlt sich zu Recht an das Galaxy S22 Ultra erin­nert. Die Design­ände­rungen sind marginal.

Neues Smart­phone in altem Gehäuse: Galaxy S23 Ultra

Konzept: Galaxy S23 Ultra in beige

Super Roader / TechnizoConcept Der stets gut infor­mierte Bran­chen­kenner Ice Universe gab vergangen Monat die Abmes­sungen des nächst­jäh­rigen Ultra-Modells bekannt. Sollten die Angaben zutreffen, misst das Handy in Höhe und Breite 0,1 mm oder 0,2 mm mehr. Die Dicke wird mit unver­änderten 8,9 mm ange­geben. Während die Maße beinahe iden­tisch ausfallen, stagniert dem Leaker zufolge auch die Design­sprache. Mit Super Roader bestä­tigte ein weiterer Tipp­geber diese Angaben. Grafiker TechnizoConcept nahm dies zum Anlass, um ein Render­video des Galaxy S23 Ultra anzu­fer­tigen.

Welche Hard­ware steckt im Galaxy S23 Ultra?

Er entschied sich für die Farbe Beige. In einem ähnli­chen Farbton, genauer gesagt Eru, kommt auch das Sony Xperia 5 IV auf den Markt. Der goldene Alumi­nium­rahmen harmo­niert im YouTube-Clip gut mit der Kolo­rie­rung. Der schwarze S-Pen mit goldener Taste mutet eben­falls edel an. Die mini­malis­tische Kamera-Inte­gra­tion könnte auch beim Galaxy S23 Ultra Verwen­dung finden. Entspre­chend gäbe es ledig­lich leicht heraus­ste­hende Objek­tive und keinen dicken Kame­rabu­ckel an der Rück­seite. Eben­falls wieder mit von der Partie ist das Kamera-Loch mittig im oberen Display­bereich.

Weitere Eindrücke vom beigen Galaxy S23 Ultra (Konzept)

Super Roader / TechnizoConcept Gerüchten zufolge bleibt der Bild­schirm unver­ändert. Dies würde eine 6,8-Zoll-Anzeige mit 3088 mal 1440 Pixel bedeuten. Als Chip­satz dürfte bis zum erwar­teten Verkaufs­start Anfang 2023 der Qual­comm Snap­dragon 8 Gen 2 zur Verfü­gung stehen. Es bleibt zu hoffen, dass wir auch in Europa ein Galaxy S23 Ultra mit diesem SoC erhalten und nicht mit einem Exynos-Exem­plar abge­speist werden. Als Betriebs­system könnte One UI 5.1 auf Basis von Android 13 vorin­stal­liert sein.

