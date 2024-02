Kameratest: Samsung Galaxy S24 (Ultra) vs. S23 (Ultra)

Eines der High­lights bei Samsungs Flagg­schiffen war und ist stets die Kamera. Diese ist auch bei der neuen Galaxy-S24-Serie ein großes Thema, wird sie doch von reich­lich Künst­licher Intel­ligenz unter­stützt. Doch bringt die KI bei den Foto­ergeb­nissen der jüngsten Galaxy-S-Spröss­linge in Zusam­men­arbeit mit teils fort­schritt­licheren Sensoren wirk­lich so eine große Quali­täts­ver­bes­serung, oder ist am Ende alles mehr Schein als Sein?

Wir haben für Sie die Haupt­kameras des Galaxy S24 und Galaxy S23 sowie des Galaxy S24 Ultra und Galaxy S23 Ultra gegen­über­gestellt und die Bild­ergeb­nisse mitein­ander vergli­chen.

S23 vs S24: Die Kamera-Hard­ware

Im Kameravergleich: Das Galaxy S23 (Ultra) versus Galaxy S24 (Ultra)

Bild: teltarif.de

Sowohl das Galaxy S23 als auch das Galaxy S24 kommen mit einem Drei­fach-Kamera-Setup. Hierzu gehören bei beiden Smart­phones ein 50-MP-Haupt­sensor mit f/1.8-Blende und OIS, ein 12-MP-Ultra­weit­win­kel­sensor mit einer f/2.2-Blende sowie eine 10-MP-Tele­kamera mit einem 3-fachen opti­schen und 10-fachen digi­talen Zoom, OIS und einer f/2.4-Blende.

In puncto Hard­ware hat sich hier also nichts getan, bei der auto­mati­schen Nach­bear­bei­tung via Künst­licher Intel­ligenz sollten sich die Aufnahmen des Galaxy S24 gegen­über jenen des Vorgän­gers jedoch verbes­sern - soweit jeden­falls die Theorie.

Im Test­labor: Foto­ergeb­nisse bei gutem Licht

Bei guten Licht­ver­hält­nissen bringen beide Kameras akzep­table Ergeb­nisse zustande, über­raschen­der­weise wirken die Farben jedoch beim Galaxy S23 etwas leben­diger und kräf­tiger als beim Galaxy S24.

Auch die Kontraste hebt das ältere Modell stärker heraus, sodass sich die farbigen Käst­chen mehr vom weißen Unter­grund abheben, was insbe­son­dere beim gelben Rechteck hervor­sticht. Manch einer mag die weniger leuch­tenden Farben des Galaxy S24 als natür­licher empfinden, hier entscheidet der indi­vidu­elle Geschmack. Hauptkameras des Galaxy S23 und Galaxy S24: Laboraufnahmen bei gutem Licht

Bild: teltarif.de

Im Test­labor: Foto­ergeb­nisse bei schlechten Licht­ver­hält­nissen

Auch hier punktet die Kamera des Galaxy S23 durch kräf­tigere Farben, weniger Bild­rau­schen und eine höhere Tiefen­schärfe, während die Aufnahme des Galaxy S24 fast ein wenig grün­sti­chig und zu dunkel wirkt. Hauptkameras des Galaxy S23 und Galaxy S24: Laboraufnahmen bei schlechtem Licht

Bild: teltarif.de

Hauptkameras des Galaxy S23 und Galaxy S24: Laboraufnahmen bei schlechtem Licht im Nachtmodus

Bild: teltarif.de

Außen­auf­nahmen im Stan­dard­modus

Im Nacht­modus holt der Galaxy-Newcomer jedoch ordent­lich auf und gewinnt sowohl in der Farb­wie­der­gabe als auch bei den Kontrasten, während sich Farben auf dem Foto des Vorgän­gers eher zu dunkel und verwa­schen darstellen. Auch die Tiefen­schärfe ist im Nacht­modus des Galaxy S24 höher, hier macht die KI also offenbar einen besseren Job.

Auf den ersten Blick unter­scheidet sich die Bild­qua­lität beider Kameras bei Außen­auf­nahmen und ähnli­chen Licht­bedin­gungen wenig. Beim Einsatz des Galaxy S23 war es komplett bewölkt, während die Wolken­decke zum Zeit­punkt der Foto­auf­nahme mit dem Galaxy S24 kleine Lücken aufweist.

Betrachten wir die Fotos auf einem großen Monitor und zoomen ins Bild hinein, werden Quali­täts­unter­schiede zugunsten des Galaxy S23 sichtbar. Die Knipse des Galaxy S24 neigt an den seit­lichen Bild­rän­dern mehr zu Verzer­rungen als jene des Galaxy S23, während jene des Vorgän­gers insge­samt mehr Kontu­ren­schärfe bei kleinen Details hinbe­kommt. Die Farb­dar­stel­lung scheint bei beiden Smart­phones realis­tisch. Hauptkameras des Galaxy S23 und Galaxy S24: Außenaufnahmen im Standardmodus

Bild: teltarif.de

Außen­auf­nahmen mit 10-fachem Zoom

Bei Zoom­auf­nahmen steht das Galaxy S24 besser da. Betrachten wir die Ziegel an der Kirche im Bild unten, werden beim S24 sogar die Fugen darge­stellt, die auf dem vom Galaxy S23 stam­menden Foto kaum sichtbar sind.

Der Fair­ness halber sollte erwähnt werden, dass das Gebäude beim Galaxy S24 leicht von der Sonne beschienen wird, was den Kontrast erhöhen kann, Einzel­heiten aber theo­retisch auch über­blenden könnte, was hier nicht der Fall ist.

Obwohl das davor liegende Tempo­limit-Schild zum Foto­zeit­punkt bei beiden Handys unter einem Wolken­bereich liegt, fällt dessen rote Umran­dung beim Galaxy S24 gering­fügig leuch­tender aus als jene auf dem Bild vom Galaxy S23. Die sonnen­beschie­nene Kirche präsen­tiert sich beim Galaxy S24 in einem kräf­tigeren Terra­kot­taton. Hauptkameras des Galaxy S23 und Galaxy S24: Außenaufnahmen mit 10-fach-Zoom

Bild: teltarif.de

Galaxy S23: Labor-Aufnahmen

Wer sich die Kame­raauf­nahmen des Galaxy S23 und Galaxy S24 in voller Größe anschauen möchte, findet diese und weitere Fotos, die mit den Zoom­kameras geknipst wurden, unter folgenden Links. Weitere Details sowie die Selfie­kameras von Samsung Galaxy S23 und Samsung Galaxy S24 im Labor lesen Sie jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht.

Galaxy S24: Labor-Aufnahmen

Galaxy S23: Außen-Aufnahmen

Galaxy S24: Außen-Aufnahmen

S23 vs. S24: Bild­paare

Auf der folgenden Seite können Sie sich den Vergleich der Kameras des Galaxy S23 Ultra vs Galaxy S24 Ultra und unser Fazit ansehen. 1 2