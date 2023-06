Samsung Galaxy S23: Großes Kamera-Update wird ausgerollt

Samsung hat damit begonnen, ein im wahrsten Wort­sinn großes Update mit Kamera-Verbes­serungen für das Galaxy S23 auszu­rollen. Erfreu­licher­weise steht die 2,2 GB umfas­sende Aktua­lisie­rung bereits Anwen­dern in Europa zur Verfü­gung. Es werden alle drei Modelle, also Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra bedacht.

Ein voll­wer­tiges Ände­rungs­pro­tokoll bleibt der Hersteller zwar noch schuldig, Nutzer haben aber diverse Neue­rungen entdeckt. So gibt es unter anderem einen Porträt­modus mit zwei­fachem Zoom, einen verbes­serten Auto­fokus und einen über­arbei­teten Nacht­modus.

Neues Kamera-Update für das Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 Ultra

Bild: teltarif.de

Vor knapp einem Monat berich­teten wir erst­mals darüber, dass Samsung mit einer üppigen Aktua­lisie­rung die Foto­grafie des Galaxy S23 opti­mieren will. Zu diesem Zeit­punkt schien das Update aber nur für das Galaxy S23 Ultra zu kommen und 1,5 GB auf die Waage zu bringen. Die finale Soft­ware misst 2,2 GB und steht allen Vari­anten des Galaxy S23 zur Verfü­gung. SamMobile konnte diverse Ände­rungen in Erfah­rung bringen, welche Samsung nicht im Ände­rungs­pro­tokoll hinter­legt hat. Diese Inter­net­seite kommu­niziert die Verfüg­bar­keit des Updates in Indo­nesien, Malaysia, Thai­land und den Phil­ippinen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Beispielfoto des Zweifach-Porträt-Zooms

Bild: @sondesix

Sicher­heit des Galaxy S23 eben­falls verbes­sert

Hingegen hat der Bran­chen­insider Ice universe die Soft­ware auch schon in Europa gesichtet. Es geht hoch auf die Firm­ware S911BXXU2AWF1 (Galaxy S23), S916BXXU2AWF1 (Galaxy S23+) und S918BXXU2AWF1 (Galaxy S23 Ultra). Samsung nutzt augen­schein­lich Sensor-Zoom, um einen hoch­wer­tigen zwei­fachen Zoom für Porträt­fotos anzu­bieten. Im Vergleich schlägt sich dieser Ansatz gut. Der Auto­fokus der Handys soll jetzt zuver­läs­siger arbeiten. Außerdem wurde der Algo­rithmus für den Nacht­modus opti­miert. Flüs­sigere Anima­tionen und Über­gänge der Benut­zer­ober­fläche zählen zu den weiteren Anpas­sungen.

Das monat­liche Schutz­paket bestehend aus Android-Sicher­heits­patch Stand 1. Juni 2023 und beho­benen Lücken in One UI 5.1 liefert der Hersteller für seine aktu­ellen Smart­phone-Flagg­schiffe diesmal etwas verspätet. Zunächst wurden Galaxy Z Fold 4, Galaxy Note 20 und weitere Modelle versorgt.

Erst jetzt ist das Galaxy S23 an der Reihe. Aller­dings ist es schon Meckern auf hohem Niveau, wenn eine solche Aktua­lisie­rung ausnahms­weise zwei Wochen in Verzug ist. Oftmals liefert Samsung die Updates sogar schneller als Google selbst.

Indes rollt Google das Juni Feature Drop für Pixel-Geräte aus.