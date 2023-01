Samsung Galaxy S23: Vorstellung angeblich am 1. Februar

Der nächste Monat wird wohl mit einem großen Knall in der Smart­phone-Welt beginnen, denn am 1. Februar soll Samsung das Galaxy S23 präsen­tieren. Ein Bran­chen­insider gab diesen Termin via Twitter bekannt. Da ihm bislang kein anderer Infor­mant wider­spro­chen hat, dürfte das Datum stimmen. Im selben Beitrag nannte die Quelle über­dies zahl­reiche Spezi­fika­tionen des Galaxy S23 Ultra. So wird aber­mals die 200 Mega­pixel auflö­sende Weit­winkel-Kamera bestä­tigt. Sie soll über einen beson­ders effi­zienten Bild­sta­bili­sator verfügen. Außerdem spielt KI beim High-End-Smart­phone eine große Rolle.

Packt Samsung in weniger als vier Wochen aus?

Am 1. Februar könnte Samsung das Galaxy S23 zeigen

Samsung

Wir stießen auf einen inter­essanten Twitter-Post von einem Infor­manten namens Ahmed Qwaider. Bislang war uns dieser Tipp­geber nicht geläufig, er hat aber eine hohe Reich­weite und wird von bekann­teren Leakern wie Ice universe zitiert. Deshalb stufen wir die Aussagen des Infor­manten als ziem­lich glaub­würdig ein. In besagtem Tweet ist ein Foto eines Samsung-Handys einge­bettet, das auf ein Galaxy Unpa­cked am 1. Februar 2023 verweist. Es soll sich um den Termin zur Produkt­vor­stel­lung von Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra handeln.

Galaxy S23 Ultra könnte beson­ders intel­ligent sein

Zu letzt­genanntem Mobil­gerät hat die Quelle zusätz­liche Details im Köcher. Das Display sei durch das robuste Gorilla Glass Victus 2 geschützt. Die Schutz­gläser der Kameras stammen eben­falls von Corning. Die 200-MP-Kamera soll über eine doppelte opti­sche Bild­sta­bili­sie­rung verfügen. Für beson­ders kontrast­reiche Fotos sorgt ein „Super HDR“ getauftes Feature. Außerdem ist von einem hoch­wer­tigen Alumi­nium­rahmen die Rede. Ein Staub- und Wasser­schutz gemäß IP68 fehlt den Angaben zufolge auch beim Galaxy S23 Ultra nicht.

Künst­liche Intel­ligenz hat bei Smart­phones einen hohen Stel­len­wert einge­nommen. In Premium-Handys kümmern sich dedi­zierte KI-Chips um entspre­chende Aufgaben und entlasten den Prozessor. Die Bild­sta­bili­sie­rung der vorderen und hinteren Kameras des Galaxy S23 Ultra soll eben­falls von der Errun­gen­schaft profi­tieren. Es ist von einer digi­talen Stabi­lisie­rung für Videos (VDIS) auf KI-Basis die Rede. Die digi­tale Stabi­lisie­rung für Fotos (IST) verfügt dem Tweet zufolge auch über ein entspre­chendes Feature.

Mitt­ler­weile wissen wir die poten­ziellen Preise des Galaxy S23.