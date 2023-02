Mit Vertrag: Galaxy S23 Ultra schon für unter 900 Euro

Gestern wurde das Galaxy S23 enthüllt und die Netz­betreiber sowie 1&1 haben bereits span­nende Deals für das Smart­phone-Trio. Alle Ange­bote profi­tieren dabei von Samsungs Vorbe­steller-Bonus in Form von doppeltem Daten­spei­cher. So gibt es beispiels­weise die 256-GB-Fassung des Stan­dard­modells Galaxy S23 zum Preis der 128-GB-Fassung. Die Vorbe­stel­lung ist bis zum 16. Februar 2023 möglich, ab dem 17. Februar sind die Mobil­geräte verfügbar. Außerdem können Sie von Akti­ons­gut­scheinen und einem Ankaufs­bonus profi­tieren. Wir haben die Galaxy-S23-Deals zusam­men­gefasst.

Galaxy S23 bei der Telekom vorbe­stellen

Galaxy S23 bei der Telekom

Deutsche Telekom

Wir haben uns die Ange­bote des Bonner Netz­betrei­bers für Samsungs neueste Smart­phone-Ober­klasse in Kombi­nation mit dem Tarif MagentaMobil M genauer ange­sehen. Bei diesem Tarif gibt es für regulär monat­lich 49,99 Euro Grund­gebühr 20 GB High-Speed-Daten­volumen, 5G, All-Net-Flat­rates für Tele­fonie und SMS, EU-Roaming (inklu­sive Schweiz und Groß­bri­tan­nien) sowie eine HotSpot-Flat. Die einma­lige Anschluss­gebühr beträgt 39,95 Euro. Die Mindest­ver­trags­lauf­zeit beträgt 24 Monate. Derzeit lockt die Telekom übri­gens mit 240 Euro Cash­back.

Für das Galaxy S23 (256 GB) möchte der Anbieter einmalig 59,95 Euro für das Handy und monat­lich 79,95 Euro für den Tarif. Daraus errechnet sich ein Gesamt­preis für das Galaxy S23 von 779,99 Euro. Soll es das Galaxy S23+ (512 GB) sein, werden 49,95 Euro an einma­liger Zuzah­lung sowie 89,95 Euro an monat­licher Grund­gebühr fällig (Gesamt­preis für das Galaxy S23+: 1009,99 Euro). Beim Galaxy S23 Ultra (512 GB) bleibt es beim Gerä­tepreis von 49,95 Euro, während sich die Monats­pau­schale auf 99,95 Euro erhöht (Gesamt­preis für das Galaxy S23 Ultra: 1249,99 Euro).

Die Telekom gewährt bis zu 150 Euro Bonus zum Handy­ankaufs­preis. Außerdem winken 150 Euro von Samsung als Akti­ons­gut­schein für Zubehör. Der Netz­betreiber verkauft das Galaxy S23 (128 GB) ohne Vertrag für 949 Euro, das Galaxy S23+ (256 GB) für 1199 Euro und das Galaxy S23 Ultra (256 GB) für 1399 Euro.

Galaxy S23 bei Voda­fone vorbe­stellen

Galaxy S23 bei Vodafone

Vodafone Voda­fone hat eben­falls Deals zu Samsungs dies­jäh­rigem Smart­phone-Zugpferd. Wir schauen uns die Offerten in Verbin­dung mit dem Tarif GigaMobil M an, der regulär mit 49,99 Euro Grund­gebühr zu Buche schlägt. Dieser beinhaltet 30 GB flotte Daten­über­tra­gung im Mobil­funk­netz, 5G, All-Net-Flat­rates für Tele­fonie und SMS sowie EU-Roaming (plus Groß­bri­tan­nien). Die Anschluss­gebühr in Höhe von 39,99 Euro wird aktuell nicht fällig. Momentan bietet Voda­fone 200 Euro Start­gut­haben an, das mit der Grund­gebühr verrechnet wird. Die Mindest­ver­trags­lauf­zeit liegt bei 24 Monaten.

Das Galaxy S23 (256 GB) hat Voda­fone für einmalig 49,90 Euro und monat­lich 79,99 Euro mit dem GigaMobil M im Gepäck. Der Gesamt­preis für das Galaxy S23 beträgt damit 769,99 Euro. Wenn Sie mit dem Galaxy S23+ (512 GB) lieb­äugeln, müssen einen Euro als Gerä­tepreis und 89,99 Euro als Grund­gebühr entrichtet werden (Gesamt­preis für das Galaxy S23+: 961 Euro). Für dieselbe Monats­pau­schale, aber 99,90 Euro Zuzah­lung, gehört Ihnen das Galaxy S23 Ultra mit 512 GB Spei­cher (Gesamt­preis für das Galaxy S23 Ultra: 1059,90 Euro).

Ein Handy­ankauf ist bei diesem Netz­betreiber eben­falls möglich, inklu­sive 120 Euro Bonus. Wollen Sie das Galaxy S23 ohne Tarif bei Voda­fone kaufen, gibt es für 949,90 Euro das Galaxy S23 (128 GB), für 1199,90 Euro das Galaxy S23+ (256 GB) und für 1399 Euro das Galaxy S23 Ultra (256 GB).

Galaxy S23 bei o2 vorbe­stellen

Galaxy S23 bei o2

Telefónica Sehen wir uns nun die Offerten des Galaxy S23 bei o2 an. Als Tarif­bei­spiel haben wir uns für den Free M Boost entschieden, der regulär 34,99 Euro Grund­gebühr pro Monat kostet. Dieser beinhaltet 40 GB an High-Speed-Daten­volumen, 5G, inklu­dierte Gespräche und SMS inner­halb Deutsch­lands und EU-Roaming. Neben dem bei Vertrags­abschluss bis zum 4. April auf 40 GB verdop­pelten Daten­kon­tin­gent ist die temporär gestri­chene Einrich­tungs­gebühr ein weiterer Vorteil. Wir beziehen uns bei den folgenden Kosten auf die Vertrags­lauf­zeit von 24 Monaten. Sie können für güns­tigere Kondi­tionen aber auch 36 oder 48 Monate wählen.

Das Galaxy S23 (256 GB) schlägt einmalig mit 5,99 Euro zu Buche, der Tarif mit 59,99 Euro monat­lich. Das Galaxy S23 kostet somit rech­nerisch nur 605,99 Euro. Für das Galaxy S23+ (512 GB) berechnet o2 dieselbe Zuzah­lung und 67,99 Euro pro Monat (Gesamt­preis für das Galaxy S23+: 797,99 Euro). Auch beim Galaxy S23 Ultra (512 GB) ändert sich nichts am Gerä­tepreis, wohl aber an der Grund­gebühr, welche sich auf 71,99 Euro monat­lich erhöht (Gesamt­preis für das Galaxy S23 Ultra: 893,99 Euro). Wollen Sie die Galaxy Watch 5 LTE dazu, sind es 76,99 Euro pro Monat. Der Ankauf eines Altge­räts ist bei o2 eben­falls möglich.

Die Galaxy-S23-Smart­phones können auch ohne Vertrag auf Raten bezogen werden. Nach 24 Monaten haben Sie dann 937 Euro für das Galaxy S23 (256 GB), 1189 Euro für das Galaxy S23+ (256 GB) und 1369 Euro für das Galaxy S23 Ultra (512 GB) bezahlt.

Galaxy S23 bei 1&1 vorbe­stellen

Galaxy S23 bei 1&1

1&1 Von der United-Internet-Tochter 1&1 gibt es eben­falls schon zahl­reiche Galaxy-S23-Ange­bote. In den folgenden Zeilen beziehen wir uns auf die Samsung-Smart­phones in Kombi­nation mit dem Tarif 1&1 5G L, der regulär 29,99 Euro monat­liche Grund­gebühr kostet. Bei dieser Offerte sind 40 GB schnelles Mobil­funk-Internet, Tele­fonie- und SMS-Flat­rate inner­halb Deutsch­lands und EU-Roaming inbe­griffen. Inner­halb der ersten sechs Monate ist die Grund­gebühr derzeit stark vergüns­tigt. Alter­nativ können Sie sich für ein Gadget entscheiden. Es müssen 39,99 Euro einma­lige Bereit­stel­lungs­gebühr entrichtet werden. Die Mindest­ver­trags­lauf­zeit ist auf 24 Monate fest­gelegt. Eine Gerä­tezu­zah­lung entfällt stan­dard­mäßig.

In der Konstel­lation mit dem 1&1 5G L kostet das Galaxy S23 (256 GB) 39,99 Euro in den ersten sechs Monaten und 69,99 Euro ab dem siebten Monat. Daraus errechnet sich ein Gesamt­preis für das Galaxy S23 von 780 Euro. Für das Galaxy S23+ (512 GB) müssen Sie 49,99 Euro im ersten halben Jahr und 74,99 Euro danach entrichten (Gesamt­preis für das Galaxy S23+: 930 Euro). Für das Galaxy S23 Ultra (512 GB) werden 54,99 Euro in den ersten sechs Monaten und anschlie­ßend 79,99 Euro berechnet (Gesamt­preis für das Galaxy S23 Ultra: 1350 Euro). Eine Tausch­prämie für Altge­räte bietet 1&1 eben­falls. Ein Handy­kauf ohne Vertrag ist bei diesem Anbieter nicht möglich.

Zusam­men­fas­send ist fest­zustellen, dass die neuen Galaxy-S-Handys bei den Netz­betrei­bern in Verbin­dung mit einem Handy­ver­trag teil­weise deut­lich güns­tiger sind als per Einzel­kauf. Aller­dings lohnt sich diese Kombi­nation in der Regel nur, wenn auch der Handy­tarif der passende ist und die gebo­tenen Leis­tungen entspre­chend genutzt werden.

Alter­nativ kann das neue Galaxy-Topmo­dell auch direkt bei Samsung per zins­losem Raten­kauf erworben werden. Hier werden für ein Galaxy S23 mit 256 GB Spei­cher monat­lich 39,54 Euro fällig, ein Galaxy S23 Ultra mit 512 GB kostet aktuell 58,29 Euro pro Monat (jeweils 24 Monate Lauf­zeit). Einen güns­tigen Handy­tarif finden Sie dann mit Sicher­heit mit unserem Handy­tarif-Vergleich, sodass die monat­lichen Gesamt­kosten für Handy und Tarif über­schaubar bleiben.

Alle News zum Samsung Galaxy S23: