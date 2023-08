So sieht One UI 6 aus: Beta startet jetzt für das Galaxy S23

Der Beta­test zu One UI 6 für das Galaxy S23 wurde gestartet. Sollten Sie nun skep­tisch abwinken, können wir Sie verstehen. Seit Anfang August hat Samsung die Anwender und auch uns Redak­teure mit wieder­holt veröf­fent­lichten und wieder entfernten Bekannt­gaben zum Beginn der Erpro­bungs­phase verwirrt. Jetzt exis­tiert die Pres­semit­tei­lung aber schon deut­lich länger als die Exem­plare zuvor, weshalb wir davon ausgehen, dass die Beta 1 von One UI 6 tatsäch­lich ausrollt. Zunächst kommen Galaxy-S23-User aus Deutsch­land, Südkorea und den USA zum Zug.

Aller guten Dinge sind vier: One UI 6 Beta startet

So sieht One UI 6 aus

Bild: Samsung

Beson­ders profes­sio­nell und seriös wirkte das Handeln von Samsungs Firm­ware- und Pres­seteam in den letzten einein­halb Wochen nicht. Anfang August, vorges­tern und gestern wurde jeweils die Pres­semit­tei­lung zum Start der One-UI-6-Beta­phase publi­ziert. Nur, um sie wenige Stunden darauf wieder zu löschen. Die Service-Mitar­beiter verstrickten sich ihrer­seits in Wider­sprü­chen, was die Verwir­rung für die Anwender perfekt machte. Heute, am 11. August 2023, soll es aber diesmal wirk­lich, tatsäch­lich, ganz im Ernst, so weit sein. Die deut­sche Pres­semit­tei­lung ist weiterhin aufrufbar.

Bei One UI 6 handelt es sich um Samsungs Benut­zer­ober­fläche, welche über das mobile Betriebs­system Android 14 gestülpt wird. Der Hersteller bewirbt das GUI als schlicht und modern. In einem vorhe­rigen Artikel haben wir Ihnen schon die Neue­rungen, wie das flotte Aufrufen der kompletten Schnell­zugriffe und situa­tions­bedingte Hinter­grund­bilder, geschil­dert. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass eine Beta­ver­sion eine unfer­tige Soft­ware ist, die zahl­reiche Probleme beinhalten kann. Die Instal­lation von One UI 6 Beta 1 geschieht auf eigene Gefahr.

So gelangen Sie an die One UI 6 Beta 1

Teil­nah­mebe­rech­tigt sind die Smart­phones Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra. Sie müssen sich laut Samsung über diesen Link für den Beta­test regis­trieren. Es handelt sich dabei aber ledig­lich um eine Weiter­lei­tung zur App Samsung Members. Diese Anwen­dung sollte stan­dard­mäßig auf Ihrem Galaxy S23 instal­liert sein. In der Anwen­dung gibt es weiter­füh­rende Infor­mationen zum Bezug der ersten Beta­ver­sion von One UI 6. Der Hersteller wünscht sich Feed­back zur frühen Fassung seiner Android-14-Inter­pre­tation.

