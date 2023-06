Galaxy S23: Samsung will Foto-Gesamtschärfe verbessern

Wenn Sie bei mit dem Galaxy S23 geschos­senen Fotos von unscharfen Berei­chen geplagt sind, hilft Ihnen Samsung demnächst mit einem Update. Der Hersteller hat das Problem bestä­tigt und beteuert, dieses durch einen Fix zu beheben. Aller­dings würde es sich laut Hersteller um eine bauart­bedingte Eigen­heit und um keinen Fehler handeln.

Die große Blen­den­öff­nung der Weit­winkel-Kamera sorge dafür, dass insbe­son­dere bei Nahauf­nahmen Bild­bereiche am Rand verschwimmen. Der Effekt ist teils aber beson­ders stark ausge­prägt, eine Korrektur entspre­chend wünschens­wert.

Samsung bestä­tigt Fokus-Problem

Die Galaxy-S23-Kamera braucht noch Feinschliff

Bild: Samsung

Schon kurz nach der Veröf­fent­lichung des Galaxy S23 äußerten erste Anwender ihren Frust über subop­timale Fotos. Bana­nen­för­mige oder kreis­för­mige verschwom­mene Areale nehmen bei manchen Nutzern einen großen Teil des Bildes ein. Durch Android Autho­rity wurden wir darauf aufmerksam, dass Samsung das Problem erkannt hat und an einer Lösung arbeitet. Zumin­dest gibt es einen dazu­gehö­rigen Blog­bei­trag des Herstel­lers auf der polni­schen Inter­net­seite. In diesem Artikel erklärt das Team, was es mit den unscharfen Berei­chen, die haupt­säch­lich das Galaxy S23 und Galaxy S23+ betreffen, auf sich hat.

Die Weit­winkel-Kamera dieser Modelle hätte eine große Blende. Das sei beim Foto­gra­fieren im Dunkeln hilf­reich, würde jedoch zu einem stär­keren selek­tiven Fokus führen. Infol­gedessen entstünde die Unschärfe. Mit einem künf­tigen Update will Samsung das Ärgernis aus der Welt schaffen. Bis dahin rät die Firma Anwen­dern dazu, sich bei einem Abstand zum Motiv von 30 cm etwas weiter zu entfernen. Außerdem soll eine verti­kale Aufnahme besser als eine hori­zon­tale gelingen. Das Galaxy S23 Ultra hat eine andere Kamera und zeigt den Effekt nur bei Fotos mit hoher Auflö­sung.

Die Konkur­renz hat solche Probleme nicht

Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra haben zwar mit einer Blende von f/1.8 respek­tive f/1.7 eine für Smart­phone-Objek­tive ordent­liche, aber keine über­ragende Licht­stärke. So besitzt die 12-MP-Knipse des iPhone 13 Pro (Max) beispiels­weise eine Blende von f/1.5. Die größte Blen­den­öff­nung haben derzeit das Huawei P60, Huawei P60 Pro und Moto­rola Edge 40 mit jeweils Blende f/1.4. Keines dieser Smart­phones weist trotz dieser Charak­teristik die Schwie­rig­keiten des Galaxy S23 auf.

Im Gegen­teil, das Huawei P60 Pro wird bei DxOMark aktuell als bestes Kamera-Handy gewertet. Das Problem scheint also eher an mangel­hafter Soft­ware-Opti­mie­rung von Samsung zu liegen. Es bleibt zu hoffen, dass das verspro­chene Update die betrof­fenen Nutzer bald erreicht.

Das Galaxy S23 Ultra war eines der erfolg­reichsten Handys in Q1.