Galaxy S23: Bugs sorgen für eine Pause des Juni-Updates

Wenn Sie das Juni-Update für Ihr Galaxy S23 noch nicht erhalten haben, sind Sie nicht alleine. Tatsäch­lich hat Samsung das Ausrollen gestoppt. Es wird von schwer­wie­genden Bugs in der Soft­ware berichtet. Der Hersteller bereitet eine opti­mierte Fassung vor. Diese wurde für eine interne Erpro­bung schon auf den Servern des Elek­tronik­kon­zerns gesichtet. Unter anderem hat Samsung das Update auf seinen euro­päi­schen und indi­schen Servern hoch­geladen. Es bleibt abzu­warten, ob die Juni-Aktua­lisie­rung es noch pünkt­lich diesen Monat zu den Galaxy-Smart­phones schafft.

Update-Panne bei Samsung lässt User warten

Galaxy S23 Ultra und Co. müssen noch auf das Juni-Update warten

Vergan­gene Woche machten wir Ihnen mit dem großen Kamera-Update für Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra den Mund wässrig. Sogar in Europa wurde die Aktua­lisie­rung auf ersten Handys gesichtet. Diverse Anwender berich­teten laut Ice universe jedoch über Bugs in der Soft­ware. Diese scheinen so gravie­rend zu sein, dass der Hersteller das Rollout in sämt­lichen Regionen gestoppt respek­tive gar nicht erst initi­iert hat. Darunter neben Europa auch China. Es handelt sich also um Fehler, die nicht regi­ons­abhängig sind. Samsung soll das Update zu einem späteren Zeit­punkt in einer neuen Version heraus­geben.

Samsungs Juni-Update begann bereits schlep­pend

Das Team arbeitet an einer opti­mierten Fassung, wie der Bran­chen­kenner Tarun Vats bestä­tigt. Auf den Test-Servern des Herstel­lers findet sich eine Firm­ware mit der Endung AWF3 wieder. Die vorhe­rige Vari­ante endet mit AWF1. Zunächst wurden die verbes­serten Updates für Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra auf den südko­rea­nischen Samsung-Servern entdeckt. Später erspähte sie der Tipp­geber auch auf den euro­päi­schen und indi­schen Systemen

Norma­ler­weise ist der Hersteller für sein beson­ders zeit­nahes Rollout des neuesten Sicher­heits­patches bekannt. Dass die Juni-Ausgabe aufgrund der außerdem imple­men­tierten Kamera-Verbes­serungen später star­tete, ist nach­voll­ziehbar. Unter anderem gibt es einen zwei­fachen Porträt-Zoom und einen besseren Auto­fokus. Jedoch dürfte aufgrund der Verschie­bung auch mehr Zeit für die Quali­täts­siche­rung gewesen sein. Diese schlug anschei­nend fehl. Welche Fehler das Update für die Galaxy-S23-Serie hat, wurde bislang weder von Leakern noch von Samsung selbst kommu­niziert.

