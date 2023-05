Updates: Mai-Sicherheitspatch für Galaxy S23 & Google Pixel

Für Nutzer eines Galaxy S23 oder Google Pixel gibt es bereits jetzt schon den Android-Sicher­heits­patch Stand 1. Mai 2023. Diesmal lieferten sich der südko­rea­nische und der nord­ame­rika­nische Hersteller ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Auslie­ferung. Die Vertei­lung der Updates wurde beinahe zeit­gleich gestartet. Hier­zulande geht es eben­falls schon los mit der Aktua­lisie­rung. Das Plus an Sicher­heit lässt sich auf dem Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra und einem Pixel-Handy ab dem Pixel 4a aufspielen. Über­dies wurde die Pixel Watch bedacht. Bei Samsung soll es zudem Kamera-Verbes­serungen geben.

Galaxy S23 und Google Pixel erhalten Updates

Mai-Sicherheitspatch für Galaxy S23 und Co.

Samsung, teltarif

Sicher­heits­lücken auf Android-Smart­phones können durch die modu­laren Sicher­heits­patchs unab­hängig vom Betriebs­system zügig behoben werden. Bislang gab es diese Soft­ware-Heft­pflaster meist am schnellsten von Samsung. Google scheint sich aber, zumin­dest diesen Monat, nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen zu wollen. So gibt es nicht nur das Update auf die Firm­ware­ver­sion S91xBOXM1AWC8 für Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra, sondern auch auf die Soft­ware­ver­sion TQ2A.230505.002 für Google Pixel.

In beiden Fällen werden mit dem Sicher­heits­patch Stand 1. Mai 2023 rund 70 Schwach­stellen des Android-Betriebs­sys­tems behoben. Wir stießen bei xda-deve­lopers auf die Aktua­lisie­rung für die Google-Tele­fone. Das Galaxy-S23-Update entdeckten wir bei SamMobile. In der Redak­tion kam die Aktua­lisie­rung aber auch bereits an. Auf unserem Telefon wurden 344 MB an freiem Spei­cher­platz bean­sprucht. Angeb­lich soll das Samsung-Update noch die Kamera-Perfor­mance bei schlechtem Licht verbes­sern. Davon sahen wir im Ände­rungs­pro­tokoll aber nichts.

Mai-Patch landet auch auf der Pixel Watch

Seine erste schlaue Uhr veröf­fent­lichte Google im Herbst 2022. In puncto Soft­ware wird die Pixel Watch eben­falls gut gepflegt. So berichtet SamMobile, dass die Uhr das aller­erste Gerät war, welches den Mai-Sicher­heits­patch erhielt. Durch die Aktua­lisie­rung geht es hoch auf die Soft­ware­ver­sion RWDA.230114.013. Betrieben wird die Pixel Watch mit dem auf Android basie­renden Wear OS. Jeden Monat erhält die Uhr aber keinen Patch. So entfielen beispiels­weise das Dezember- und das März-Update.

