Galaxy S23: Downgrade für 128 GB, besserer SD 8 Gen 2

Wer sich für das Stan­dard­modell der nahenden Galaxy-S23-Serie entscheidet, muss bei der kleinsten Spei­cher­option mit einer Einschrän­kung leben. Samsung hat beim Exem­plar mit 128 GB Flash nämlich den Rotstift ange­setzt. Anstatt den Spei­cher­stan­dard UFS 4.0, den alle übrigen Modelle der Reihe besitzen, gibt es bei dieser Ausstat­tung nur UFS 3.1. Damit wird die Geschwin­dig­keit des Daten­spei­chers halbiert. Immerhin belegt durch­gesi­ckertes Pres­sema­terial, dass tatsäch­lich ein verbes­serter Snap­dragon 8 Gen 2 im Galaxy S23 zum Einsatz kommt. Außerdem gibt es mehr Details zu One UI 5.1.

Galaxy S23: Gebremster Spei­cher und beschleu­nigtes SoC

Rechts unten im Bild: "Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy"

@drbeel_techno

Dass Samsung bei der kleinsten Ausfüh­rung seiner S-Serie gerne Einspa­rungs­maß­nahmen ergreift, ist kein Geheimnis. Diesmal betrifft dies den Daten­platz. Bran­chen­insider Ice universe verkündet einen Wermuts­tropfen für das Galaxy S23 in der 128-GB-Edition. Das güns­tigste Smart­phone der Serie muss sich mit UFS 3.1 (Universal Flash Storage) begnügen. Alle anderen Ausgaben kommen mit UFS 4.0 daher. UFS 3.1 schafft insge­samt bis zu 2,9 GB/s, UFS 4.0 bis zu 5,8 GB/s. Wahr­schein­lich hat Samsung diese Maßnahme aufgrund des im Vergleich zu den anderen Galaxy-S23-Optionen kleinen Daten­platzes voll­zogen.

Soft­ware des Galaxy S23: Das bietet One UI 5.1

Erfreu­lich mutet hingegen durch­gesi­ckertes Pres­sema­terial des Chip­satzes der Ober­klasse-Handys an. Auf den Promo­tion-Grafiken, die @drbeel_techno (via SamMobile ) aufge­trieben hat, ist das Logo „Snap­dragon 8 Gen 2 for Galaxy“ zu erkennen. Diesmal bekommen wir in Europa also nicht nur endlich denselben Chip­satz wie in anderen Ländern, sondern Anwender profi­tieren zudem global durch eine opti­mierte Fassung. Die CPU soll bis zu 3,36 GHz anstatt bis zu 3,2 GHz takten und die GPU Adreno 740 maximal 719 MHz anstatt 680 MHz. Es bleibt zu hoffen, dass Samsung eine effi­ziente Wärme­abfuhr inte­griert hat.

Bei WinFuture wurden wir eben­falls bezüg­lich Neuig­keiten zum Galaxy S23 fündig. Genau genommen gibt es Infor­mationen zur Benut­zer­ober­fläche One UI 5.1. Diese basiert auf Android 13 und wird auf den Galaxy-S23-Smart­phones vorin­stal­liert sein. Unter anderem soll der Farbton bei Selfies schneller einstellbar und die verlust­freie Foto­grafie Expert RAW direkt im Kamera-Menü unter „Erwei­tert“ inte­griert sein. Ein Fami­lien­album für die Galerie, bis zu drei Personen in der AR-Emoji-Kamera, ein neues Batterie-Widget sowie ein neues Wetter-Widget sind eben­falls vorhanden.

Für mehrere Personen frei­gege­bene Notizen und ein anpass­barer Split­screen für den Desktop-Modus Samsung DeX zählen zu den weiteren Verbes­serungen von One UI 5.1. Die Soft­ware wird im Laufe der Zeit auch für zahl­reiche andere Samsung-Smart­phones erscheinen. Je nach Gerät können die Features des Updates vari­ieren.

Eine poten­zielle Update-Liste für One UI 5.1 haben wir bereits entdeckt.