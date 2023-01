Galaxy S23: Letzte Leaks & Details zum Livestream

Morgen Abend ist es endlich so weit: Samsung enthüllt das Galaxy S23. Bezie­hungs­weise wird wie gewohnt beim Galaxy Unpa­cked ein Trio ausge­packt, nämlich Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra. Drei unter­schied­lich ausge­stat­tete Smart­phones für verschie­dene Ansprüche und Geld­börsen. Kurz vor der Präsen­tation drängen noch Leaks in die Weiten es Inter­nets. So soll es die High-End-Tele­fone in exklu­siven Farben im Herstel­ler­shop geben. Sogar ein neues Hands-on-Video des Galaxy S23 Ultra tauchte auf. Wir verraten Ihnen, wie Sie die Produkt­vor­stel­lung verfolgen können.

Samsungs 2023er Flagg­schiffe stehen in den Start­löchern

Die Farben von Galaxy S23 und Galaxy S23+

Revegnus

Die Konkur­renz erstarkt, der südko­rea­nische Markt­führer steht immer mehr unter Druck. Wird Samsung mit dem Galaxy S23 die Masse begeis­tern können? Das erfahren wir morgen. Schon jetzt gibt es aber neue Hinweise auf die Farb­gestal­tung der Smart­phone-Serie. Bei Android Police stießen wir auf einen Tweet von Reve­gnus. Dieser Infor­mant teilte Poster des Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra mit den vermeint­lichen Kolo­rie­rungen. Stan­dard­mäßig soll das Trio in den Farben Schwarz, Beige, Pink und Grün offe­riert werden. Das war bereits seit Anfang des Monats bekannt. Die jüngst enthüllten Farb­vari­anten sind aber exklusiv für den Samsung-Shop.

Galaxy S23 Ultra und S23(+) auf Live-Fotos

DylanXitton

So verfolgen Sie das Galaxy Unpa­cked kommenden Mitt­woch

Hell­blau und Hell­grün sind die Anstriche, die es ausschließ­lich im Online­shop des Herstel­lers für das Galaxy S23 und Galaxy S23+ geben soll. Das Galaxy S23 Ultra hätte hingegen Grau und Rot als exklu­sive Fassungen. Ein weiteres Hands-on-Video des Galaxy S23 Ultra samt Live-Fotos der ganzen Reihe tauchten eben­falls auf, wie SamMobile berichtet. Die Bilder können Sie noch im Artikel bewun­dern, der Clip wurde hingegen aus dem Internet genommen. Wahr­schein­lich war Samsung nicht allzu begeis­tert von der Veröf­fent­lichung.

Am 1. Februar 2023 um 19 Uhr deut­scher Zeit beginnt der Live­stream. Diesmal sind sogar wieder Zuschauer vor Ort dabei. Das ist nicht nur gut für die Pres­sever­treter und Fans, sondern auch für das Publikum zu Hause, da die Präsen­tation weniger steril wirkt. Auf dieser Samsung-Webseite können Sie das Event verfolgen. Außerdem sind ein Kalen­der­ein­trag sowie eine Regis­trie­rung für beson­dere Ange­bote und News möglich. Ferner gibt es natür­lich eine Über­tra­gung über Samsungs YouTube-Kanal. Sie finden das Video­fenster mit Link in diesem Artikel. Das Galaxy Book 3 in verschie­denen Ausfüh­rungen könnte eben­falls morgen enthüllt werden.

