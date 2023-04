Galaxy S23: Großes Kamera-Update jetzt auch in Deutschland

Vergan­gene Woche star­tete ein großes Kamera-Update für das Galaxy S23, nun rollt dieses auch bei uns aus. In Europa, darunter Deutsch­land, wurde die Aktua­lisie­rung gesichtet. Sie behebt Probleme und ergänzt Neue­rungen bei Fotos und Videos. Die unlieb­samen Bild­fehler sollen der Vergan­gen­heit ange­hören und Schnapp­schüsse schneller funk­tio­nieren.

Für das Update wird knapp ein Giga­byte an freiem Spei­cher­platz auf dem Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra benö­tigt. Den April-Sicher­heits­patch gibt es durch die Aktua­lisie­rung eben­falls.

Ferner wurde das Galaxy A33 5G eben­falls mit einem Update bedacht.

Hobby-Foto­grafen sollten ihr Galaxy S23 updaten

Galaxy S23: Bessere Kamera und mehr Sicherheit

Bild: Samsung

Seit vergan­genen Donnerstag verteilt Samsung frische Soft­ware für die Galaxy-S23-Serie in seinem Heimat­land Südkorea. Wie SamMobile berichtet, ist jetzt auch Europa an der Reihe. Wie gewohnt wird das Update (Firm­ware S91xBXXU1AWC8) direkt vom Smart­phone aus über das Internet aufge­spielt. Sie benö­tigen 936,02 MB an freiem Daten­platz für den Down­load auf Ihrem Mobil­gerät. Bild­stö­rungen der Haupt­kamera, die sich durch grüne Linien auf den Fotos bemerkbar machten, soll es nicht mehr geben. Ein weiteres, beho­benes Ärgernis, ist das Banding (strei­fen­för­mige Arte­fakte) bei Fotos mit hoher Auflö­sung unter mittel­mäßiger Beleuch­tung.

Außerdem beklagten sich manche Nutzer über eine funk­tions­untüch­tige Gesichts­erken­nung nach einem Video­anruf per Dritt­anbieter-App. Samsung merzte diesen Fauxpas eben­falls aus. Dank eines neuen Auto­fokus-Algo­rithmus lassen sich Schnapp­schüsse auf Wunsch jetzt auch bei unvoll­stän­digen Fokus­sie­rungen einfangen. Dies kann zwar zu unscharfen Bild­berei­chen führen, aber erhöht die Chance, flüch­tige Szenen fest­zuhalten. Wenn Sie gerne Videos mit dem Galaxy S23 aufnehmen, profi­tieren Sie durch das Update vom beho­benen Flackern bei Ultra­weit­winkel-Clips und der verbes­serten Bild­sta­bili­sie­rung bei Full-HD-Videos mit 60 FPS.

Galaxy A33 5G wird per Update sicherer

Während Samsungs aktu­elle Ober­klasse auf den haus­eigenen Exynos-Chip­satz verzichtet, ist eben jenes SoC im knapp einem Jahr alten Galaxy A33 5G vertreten. Das dazu­gehö­rige Modem hat aller­dings manche kriti­sche Sicher­heits­lücken, wie wir berich­teten. Mit dem neuen Update auf die Firm­ware A336BXXS5CWC2 behebt Samsung die meisten Schwach­stellen.

Sollten Sie über ein Galaxy A33 5G verfügen, ist eine Aktua­lisie­rung drin­gend anzu­raten. Insge­samt wurden 50 Sicher­heits­lücken geschlossen. Die Aktua­lisie­rung startet in Europa. Leider gibt es nur den März-Patch. Durch den April-Patch möchte Samsung verblei­bende Risiken des Smart­phones entfernen.

Das Galaxy S23 FE könnte eben­falls ein Exynos-SoC an Bord haben.