Gerücht: Samsung Galaxy S23 FE kommt doch auf den Markt

Zuletzt schien es so, als wäre das Galaxy S23 FE vom Tisch, jetzt beteuert eine Quelle, dass das Smart­phone im vierten Quartal auf den Markt kommt. Ein Nach­rich­ten­magazin aus Südkorea will von Zulie­fer­ketten diese Infor­mation erhalten haben.

Falls es eine neue Fan Edition gibt, sollte man also frühes­tens im Oktober mit ihr rechnen. Samsung plant angeb­lich zwei bis drei Millionen Auslie­ferungen des Galaxy S23 FE in diesem Jahr. Die letzten Itera­tionen erfreuten sich großer Beliebt­heit. Ein Ende der Reihe wäre höchs­tens durch Kompo­nenten-Knapp­heit zu erklären gewesen.

Galaxy S23 FE ist doch wieder wahr­schein­licher

Erhält das Galaxy S21 FE 5G (Foto) doch noch einen Nachfolger?

Bild: Samsung Kommt es, oder kommt es nicht? Das Hin und Her des Galaxy S23­FE weckt Erin­nerungen an das Galaxy Note. Für Lieb­haber des Stift-Phablets gab es bekann­ter­maßen kein gutes Ende. Doch wie sieht es bei der Fan Edition aus? Vor weniger als einer Woche berich­teten wir, dass Samsung das Handy wohl nicht mehr bringt. Ganz andere Töne gibt es nun aus Südkorea, dem Heimat­land des Herstel­lers. Durch SamMobile wurden wir auf einen Beitrag von Sisa­journal aufmerksam. Das Nach­rich­ten­magazin zitiert Quellen aus der Liefer­kette, welche eine Veröf­fent­lichung des Galaxy S23 FE für das 4. Quartal 2023 datieren.

Entspre­chend würde das erschwing­lichere High-End-Smart­phone zwischen Oktober und Dezember erscheinen. Spätes­tens bis zum Jahres­ende müssten wir also, falls die Angabe zutrifft, das Mobil­gerät in Händen halten. Der Bericht erwähnt außerdem, dass Samsung noch in diesem Jahr zwischen zwei und drei Millionen Einheiten des Galaxy S23 FE auslie­fern möchte. Für 2024 soll der Elek­tronik­kon­zern sogar mit sechs bis sieben Millionen Einheiten planen. In der Vergan­gen­heit lagen Quellen aus Südkorea oftmals richtig, weshalb man diesen Angaben Beach­tung schenken sollte.

Was könnte das Galaxy S23 FE kosten?

Mögli­cher­weise wird das Galaxy S23 FE infla­tions­bedingt ein wenig teurer. Das regu­läre Galaxy S23 führte Samsung zu einem Kosten­faktor von 949 Euro ein, das Galaxy S22 schlug noch mit 849 Euro zu Buche. Das Galaxy S21 FE 5G kam Anfang 2022 auf den Markt. Samsung vergab eine UVP in Höhe von 749 Euro.

Wir gehen nicht davon aus, dass der Hersteller diesen Anschaf­fungs­preis halten kann. Wahr­schein­licher mutet eine Preis­spanne zwischen 799 Euro und 849 Euro an. Zunächst bleibt natür­lich abzu­warten, ob das Galaxy S23 FE tatsäch­lich erscheint.

