Gerücht: Samsung Galaxy S23 FE mit Kamera-Upgrade

Die Gerüchte rund um das Galaxy S23 FE reißen nicht ab, nun gibt es Details zur Kamera. Für ein besseres Foto­grafie-Erlebnis soll ein neuer Sensor Verwen­dung finden. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge um das Modul des regu­lären Galaxy S23.

Entspre­chend würden Käufer der Fan Edition den Bild­wandler Samsung Isocell GN3 erhalten. Dieser beher­bergt 50 Mega­pixel, die sich auf 1/1,56 Zoll verteilen. Dank Pixel-Binning sind bessere Aufnahmen bei schlechtem Licht möglich. Ob das Galaxy S23 FE noch dieses Jahr erscheint, ist unge­wiss.

Galaxy S23 FE erfährt wohl ein Kamera-Upgrade

Auf den Nachfolger des Galaxy S21 FE (Foto) müssen wir wohl noch etwas warten

Bild: Samsung Die nächste Ausgabe von Samsungs erschwing­licher Flagg­schiff-Reihe ist häufig Gast in der Gerüch­teküche. Zunächst sah es so aus, als ob Samsung nach dem Galaxy S22 FE auch das Galaxy S23 FE über­springt, mitt­ler­weile ist eine Veröf­fent­lichung aber wahr­schein­licher geworden. Das Smart­phone könnte mit einer verbes­serten Kamera aufwarten. Zumin­dest beteuert das eine laut Galaxy Club vertrau­ens­wür­dige Quelle. Galaxy S20 FE und Galaxy S21 FE haben jeweils einen 1/1,76 Zoll großen Bild­sensor mit 12 Mega­pixeln. Daraus resul­tiert eine Pixel­größe von 1,8 Mikro­metern.

Beim Galaxy S23 FE würde der Kamerachip des Galaxy S23 Verwen­dung finden. Dieser löst bei 1/1,56 Zoll mit 50 Mega­pixeln auf. Physi­kalisch resul­tiert das in 1 Mikro­meter große Bild­punkte. Per Pixel-Binning werden jedoch benach­barte Pixel verschmolzen, wodurch es im 12,5-MP-Modus zu 2 Mikro­meter großen Bild­punkten kommt. Somit haben Anwender bei sehr gutem Licht die Wahl, die vollen 50 Mega­pixel zu nutzen und können ansonsten auf die redu­zierte Auflö­sung mit besserer Licht­aus­beute setzen.

Kommt das Galaxy S23 FE noch dieses Jahr?

Bei der Fan Edition nimmt es Samsung mit der an die Jahres­zahl ange­lehnten Nomen­klatur nicht ganz so genau. Schließ­lich erschien das Galaxy S21 FE erst Anfang 2022. Für das Galaxy S23 FE ist eine Veröf­fent­lichung Anfang 2024 also nicht ausge­schlossen.

Diesen Spät­sommer und Herbst dürfte sich der Hersteller auf seine neuen Fold­ables in Form von Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5 konzen­trieren. Eine Markt­ein­füh­rung des Galaxy S23 FE stufen wir entspre­chend frühes­tens zum Jahres­ende hin als realis­tisch ein.

Mögli­cher­weise hat das Galaxy S23 FE ein Exynos-SoC.