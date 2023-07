Galaxy S23 FE & One UI 6 Beta stehen kurz bevor

Das WPC über­prüfte das Galaxy S23 FE, das laut einem Samsung-Mitar­beiter in Kürze ange­kün­digt werden soll. Anfang August könnte zudem die Beta von One UI 6 erscheinen.

Kaum wurden neue Samsung-Ober­klas­semo­delle vorge­stellt, steht mit dem Galaxy S23 FE das nächste vor der Tür. Die Fan-Edition besuchte das WPC. Bei diesem Wire­less Power Consor­tium landen Produkte mit draht­loser Strom­über­tra­gung. Es ist nur eine von vielen Zerti­fizie­rungs­stellen, welche das Galaxy S23 FE bereits durch­laufen hat. Indes hat ein Vize­prä­sident von Samsung gegen­über einer Inter­net­seite bestä­tigt, dass das güns­tigere High-End-Smart­phone unmit­telbar bevor­steht. Für Besitzer eines bereits erhält­lichen Modells der Galaxy-S23-Serie gibt es eben­falls gute Nach­richten. Der Beta­test von One UI 6 soll am 2. August beginnen.

Galaxy S23 FE könnte schon bald erscheinen

Galaxy S23 FE beim WPC

WPC

Die neuen Foldables aus dem Hause Samsung, Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5, sind rich­tige Spar­schwein-Killer. Preis­bewusste Anwender dürften sich eher für das Galaxy S23 FE inter­essieren. In den vergan­genen Monaten häuften sich die Meldungen rund um dieses Smart­phone. War es zunächst unsi­cher, ob es über­haupt kommt, stellt sich diese Frage aufgrund zahl­rei­cher Besuche bei Zulas­sungs­behörden nicht mehr. Am 26. Juli publi­zierte das Wire­less Power Consor­tium (via GSMArena) eben­falls einen Eintrag des Galaxy S23 FE. Das Handy trägt die Modell­nummer SM-S711U.

Dass das Ober­klas­semo­dell sich drahtlos laden lässt, ist also jetzt quasi bestä­tigt. Eine span­nende Neuig­keit zum Galaxy S23 FE gibt es auch von Android Autho­rity. In einem Inter­view mit Justin Hume, Samsungs Vize­prä­sident der Mobil­gerät-Sparte in Südafrika, erkun­digte sich die Inter­net­seite nach diesem Handy. Der Redak­teur wies darauf hin, dass es eine „FE große Lücke“ zwischen dem Galaxy A54 5G und dem Galaxy S23 gebe. Hume bestä­tigte diese Lücke, lachte kurz und erwi­derte, dass sehr bald eine Ankün­digung voll­zogen wird. Das Galaxy S23 FE soll angeb­lich mit Exynos 2200, 8 GB RAM, bis zu 256 GB Flash und einer Triple-Kamera daher­kommen.

One UI 6: Beta­test startet viel­leicht am Sonntag

Bei SamMobile stießen wir auf Infor­mationen zum bevor­ste­henden Beta­test des auf Android 14 fußenden One UI 6. Ein deut­scher Tipp­geber teilte eine Unter­hal­tung mit einem Service­mit­arbeiter des Herstel­lers. Dieser verriet dem Anwender, dass der Beta­test für das Galaxy S23, das Galaxy S23+ und das Galaxy S23 Ultra am 2. August 2023 beginnt. Nutzer eines Galaxy A54 5G und Galaxy A34 5G sollen eine Woche später, am 9. August 2023, versorgt werden. Samsung weist darauf hin, dass nur freie Geräte teil­nehmen können.

