Gerücht: Galaxy S22 könnte schon im Dezember starten

Es herrscht weiterhin Chaos um die Veröf­fent­lichungs­politik Samsungs nächster Ober­klasse-Smart­phones, einem Gerücht zufolge erscheint das Galaxy S22 sogar noch in diesem Jahr. Genauer gesagt, soll es im Dezember so weit sein. Dieser Zeit­raum wäre ein Novum in der S-Serie-Historie. Zum Jahres­ende kam noch nie eine neue Itera­tion der Reihe auf den Markt. Aller­dings hatte Samsung zuvor beispiels­weise Exem­plare der A-Modelle für das Folge­jahr im jeweils aktu­ellen veröf­fent­licht. Die Chancen auf ein Galaxy S21 FE würden damit weiter sinken.

Galaxy S22 schon 2021?

So soll das Galaxy S22 aussehen

@OnLeaks, @ZoutonUS Vom 2010 erschie­nenen Erst­ling bis zum 2019 heraus­gebrachten Galaxy S10 numme­rierte Samsung die S-Serie nach Gene­rationen. Mit dem Galaxy S20 änderte der südko­rea­nische Konzern die Nomen­klatur synchron zum jewei­ligen Kalen­der­jahr. Entspre­chend handelt es sich beim Galaxy S21 um das 2021er Modell und das Galaxy S22 soll das 2022er Modell werden. Aber erscheint besagtes 2022er Smart­phone noch in diesem Jahr? Der meist zuver­läs­sige Bran­chen­kenner Ice universe publi­zierte einen verdäch­tigen Tweet. „Wenn das Galaxy S22 im Dezember heraus­käme, wäre es sinn­voll, das Galaxy S21 FE abzu­sagen“, lautet die Botschaft.

Galaxy S22 FE anstatt Galaxy S21 FE?

Erst kürz­lich schrieben wir darüber, dass die erwar­tete Fan Edition mögli­cher­weise aufgrund des großen Erfolgs des Galaxy Z Flip 3 5G und der Chip­satz­knapp­heit ausbleibt. Ein bald erschei­nendes Galaxy S22 wäre ein weiterer Grund gegen ein Galaxy S21 FE. Dieses wäre zwar güns­tiger, würde aber aufgrund der neuen Geschwister weniger Aufmerk­sam­keit bekommen. Bisher erreichte die S-Serie im Januar, Februar, März, April, Mai oder Juni den Handel. Von einem Ende Januar erschie­nenen Galaxy S21 zu einem auf Ende Dezember vorge­zogenen Galaxy S22 wäre es aber kein allzu großer Sprung.

Samsung könnte auch das Galaxy S21 FE als Galaxy S22 FE zusammen mit den anderen Galaxy-S22-Produkten vorstellen. Dann hätte das Smart­phone dieselbe Aufmerk­sam­keit wie seine Geschwister. Mit dem Galaxy S10e brachte Samsung bereits zuvor eine Budget-Vari­ante zeit­gleich mit den geho­benen Modellen heraus. Dennoch ist es frag­lich, ob der Hersteller genü­gend Chips für eine vierte Vari­ante erhalten würde.

Das Design des Galaxy S22 sickerte schon durch.