Samsung: Großes Kamera-Update für Galaxy-S22-Serie

Die Kameras des Galaxy S22 sind gut, durch Soft­ware-Fein­schliff sollen sie aber noch besser werden. Samsung kündigte zahl­reiche Opti­mie­rungen für die Foto­grafie und die Video­grafie an. Noch diesen Monat sollen alle High-End-Smart­phones der Serie das soge­nannte „August-Kamera-Update“ erhalten. In Deutsch­land und Südkorea hat das Rollout bereits begonnen. Die Neue­rungen umfassen unter anderem einen Zeit­raffer-Modus für das Tele­objektiv, eine akku­ratere Erken­nung von QR-Codes und eine über­arbei­tete KI für Fotos und Videos, auch in der Nacht. Ferner sollen Schnapp­schüsse dank besseren Farben und opti­miertem HDR eine höhere Qualität haben.

Aufge­wer­tete Kamera beim Galaxy S22

Neuerungen des August-Kamera-Updates

Samsung

Heut­zutage lässt sich mit Soft­ware-Kniffen die Kamera-Qualität von Mobil­geräten sukzes­sive stei­gern. Je besser die Hersteller ihr Smart­phone verstehen, desto mehr können sie aus dem Foto­grafie-Setup heraus­holen. Ein halbes Jahr nach Erscheinen schöpft Samsung das Poten­zial seiner Galaxy-S22-Knipsen weiter aus. Im südko­rea­nischen Forum des Elek­tronik­kon­zerns wurde jüngst das „August-Kamera-Update“ vorge­stellt. SamMobile macht darauf aufmerksam, dass die Aktua­lisie­rung bereits Nutzer in Deutsch­land und Südkorea erreicht. Laut Anwen­dern soll sich die Kamera-Qualität in der Tat merk­lich gestei­gert haben.

Die Soft­ware erscheint nicht nur für das Stan­dard­modell, sondern auch für die großen Geschwister. Es handelt sich um die Firm­ware­ver­sion S901BXXU2AVH9 (Galaxy S22), S906BXXU2AVH9 (Galaxy S22+) und S908BXXU2AVH9 (Galaxy S22 Ultra). Für die umfang­rei­chen Verbes­serungen benö­tigen Sie circa 1 GB an freiem Spei­cher­platz. Am Sicher­heits­patch ändert sich indes nichts. Es bleibt bei der Fassung vom 1. August 2022.

Die Kamera-Opti­mie­rungen des Galaxy S22 im Detail

Zeit­raf­fer­auf­nahmen lassen sich nicht mehr nur mit der Weit­winkel-Kamera, sondern auch mit dem Tele­objektiv einfangen. Des Weiteren stellt Samsung einen Zeit­raffer-Modus für Astro­foto­grafie für ein späteres Update in Aussicht. Die Erken­nungs­fläche von QR-Codes ist jetzt deut­lich größer. Außerdem soll sich die Scan­geschwin­dig­keit erhöht haben. QR-Codes, die von anderen Zeichen umgeben sind, etwa auf Buch­covern, werden nun eben­falls besser erkannt. Die über­arbei­tete KI-Engine kümmert sich effek­tiver um die Foto- und Video­qua­lität, sowohl am Tag als auch in der Nacht.

Samsung verspricht zudem eine gene­relle Quali­täts­stei­gerung von Videos im Nacht­modus. Unab­hängig von den Licht­ver­hält­nissen bringt die Soft­ware Opti­mie­rungen an HDR und Farben für die Foto­grafie. Video­grafen dürfen sich über­dies über eine erhöhte Leis­tungs­fähig­keit des digi­talen Bild­sta­bili­sators freuen. Eine natür­lichere Schärfe und besseren Kontrast erhalten Aufnahmen des Tele­objek­tivs und der Ultra­weit­winkel-Einheit.

