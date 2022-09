Update: Galaxy S21 & S22 erhalten Oktober-Sicherheitspatch

Samsung hat wieder Pionier­arbeit beim aktu­ellen Android-Sicher­heits­patch geleistet, das Oktober-Update wird für Galaxy S22 und Galaxy S21 ausge­rollt. Damit kommt der Hersteller erneut Google selbst zuvor. Zunächst taucht die Aktua­lisie­rung bei Anwen­dern in den USA auf, erfah­rungs­gemäß dauert es aber nicht lange, bis auch Europa und explizit Deutsch­land zum Zug kommt. Das Ände­rungs­pro­tokoll listet Verbes­serungen bei Privat­sphäre und Schutz. Bei Google selbst gibt es noch keinerlei Infor­mationen darüber, welche Schwach­stellen behoben wurden. Die Android-Sicher­heits-Webseite ist noch auf dem Stand 1. September 2022.

Galaxy S22 und S21 werden ein Stück sicherer

Das Galaxy S22 ist schon im Oktober angekommen

Samsung

Jeden Monat erstellt Google Sicher­heits­patches, welche die Hersteller unab­hängig von anderen Opti­mie­rungen oder sogar einem Upgrade des Android-Betriebs­sys­tems verteilen können. Lange war der Such­maschi­nen­kon­zern mit seinen Pixel-Smart­phones führend beim Rollout dieser Updates. Schließ­lich zog Samsung am Android-Entwick­ler­studio vorbei und ist bis heute der schnellste Liefe­rant der Soft­ware-Schwach­stellen-Pflaster. Meis­tens, wie es auch jetzt der Fall ist, sind die High-End-Smart­phones des südko­rea­nischen Unter­neh­mens zuerst an der Reihe.

SamMobile berichtet darüber, dass für die Smart­phone-Serien Galaxy S22 und Galaxy S21 der Oktober-Patch ausge­rollt wird. Es geht hoch auf die Firm­ware­ver­sion S901U1UES2AVI5 (Galaxy S22), S906U1UES2AVI5 (Galaxy S22+), S908U1UES2AVI5 (Galaxy S22 Ultra), G991USQS5CVI8 (Galaxy S21), G996USQS5CVI8 (Galaxy S21+) und G998USQS5CVI8 (Galaxy S21 Ultra). Die Aktua­lisie­rung wurde bei diversen nord­ame­rika­nischen Netz­betrei­bern gesichtet. SamMobile geht jedoch davon aus, dass bald weitere Mobil­funk­anbieter und Länder sowie die freien Vari­anten das Update erhalten.

Die Mittel­klasse wird eben­falls gepflegt

Mit dem Galaxy A71 bekommt auch ein Mittel­klasse-Smart­phone aus dem Hause Samsung frische Soft­ware. Das Mobil­gerät, für das es vier­tel­jähr­lich Sicher­heits­patches gibt, erhält ein Update auf den September-Patch. Dieser behebt über 24 Schwach­stellen bei Privat­sphäre und Sicher­heit. Zunächst beehrt das Update Nutzer in Hong­kong. In Bälde dürften aber Anwender in weiteren Regionen eine entspre­chende Benach­rich­tigung auf ihrem Galaxy A71 vorfinden.

Samsung stattet auch ältere Modelle, wenn nötig, mit Patches aus. Vor kurzem erschien sogar über­raschen­der­weise noch ein Update für das Galaxy S6 (Edge).