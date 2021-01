Galaxy S21 verkauft sich laut Analysten besser als das S20

Das Galaxy S21 wird gerne vorbestellt

Bild: Samsung Das Galaxy S20 hatte es nicht leicht. Es kam kurz vor der Pandemie auf den Markt und die Verkäufe dürften unter anderem durch deren Auswir­kungen nicht wie erhofft ausge­fallen sein. Dass das verbaute SoC Exynos 990 der euro­päi­schen Ausgabe von den Konsu­menten – zu Recht – in der Luft zerrissen wurde, schmä­lerte außerdem die Attrak­tivität der Smart­phone-Serie.

Am Freitag nächster Woche startet der Nach­folger Galaxy S21 – und dieser scheint besser bei der Käufer­schaft anzu­kommen. Insi­der­kreise berichten darüber, dass die Vorbe­stel­lungen höher ausfallen sollen.

Galaxy S21 beliebter als Galaxy S20?

Bild: Samsung Das Galaxy S20 sorgte nicht überall für Begeis­terungs­stürme. Von der 108-MP-Kamera des S20 Ultra hatten sich die Verbrau­cher mehr erhofft, das als Space Zoom vermark­tete Feature wurde den Erwar­tungen nicht gerecht. Zudem waren viele User verär­gert, dass sie nicht den leis­tungs­fähi­geren, effi­zien­teren und ther­misch ausge­klü­gelten Chip­satz Snap­dragon 865 erhielten.

Samsungs Exynos 990 hatte in allen wich­tigen Diszi­plinen das Nach­sehen. Eine durch COVID-19 geschwächte Wirt­schaft in Kombi­nation mit einge­schränkten Produk­tions­stätten sollte das Jahr 2020 (und darüber hinaus) für den Smart­phone-Sektor zu einer Heraus­for­derung machen.

Mit dem besseren SoC Exynos 2100, über­arbei­teten Kameras und einem schi­cken Äußeren des Galaxy S21 will der Hersteller wieder Boden gutma­chen. Laut The Korea Herald ist die Tendenz durchaus positiv.

Aus Indus­trie­kreisen will die Nach­rich­ten­seite erfahren haben, dass mit 15 bis 20 Prozent erhöhten Vorbe­stel­lungen im Vergleich zum Galaxy S20 gerechnet wird. Haupt­säch­lich gebe es dem Bericht nach mehr Käufe von freien Modellen, also ohne SIM- und Net-Lock. Die Bestel­lungen bei Netz­betrei­bern stagnieren hingegen. Schät­zungen zufolge könnte sich das Galaxy S21 dreimal so viel verkaufen wie das Galaxy S20. Die Angaben beziehen sich auf Südkorea.

Verkaufs­rekord des Galaxy S10 wird nicht erwartet

Auch wenn sich Samsungs neue Ober­klasse-Reihe voraus­sicht­lich besser als die 2020er Serie schlägt, sollen die Auslie­ferungen des Galaxy S10 uner­reicht bleiben. Coun­ter­point Rese­arch prognos­tiziert, dass das Galaxy S21 etwa 30 Prozent weniger als das Galaxy S10 verschickt wird.

Wenn es um die Farben geht, so mögen es die User lieber klas­sisch. Das Galaxy S21 verkauft sich in Grau am besten, während bei Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra Schwarz hoch im Kurs steht.

