Galaxy S21 Ultra im Video: Weitere Specs, Features & S-Pen

Das Galaxy S21 Ultra wird in puncto Hard- und Soft­ware eine Schippe drauf­legen, wie ein neues Video inklu­sive One UI 3.1 zeigt. Die S-Pen-Hülle wirkt hingegen weniger elegant.

Am Donnerstag nächster Woche tritt endlich die Galaxy-S21-Linie ins Rampen­licht, jetzt wurden zahl­reiche neue Infor­mationen über die Ultra-Fassung publik. Inner­halb eines YouTube-Videos stellt ein Insider viele Spezi­fika­tionen, Soft­ware-Kniffe der Benut­zer­ober­fläche One UI 3.1 sowie eine S-Pen-Hülle mit dazu­gehö­rigem Stift vor. Das Galaxy S21 Ultra wird mit bis zu 512 GB Flash und 16 GB RAM aufwarten und einen ordent­lich dimen­sio­nierten 5000-mAh-Akku bieten. Auch das Display wurde aufge­wertet. Zu den Soft­ware-High­lights des Phablets zählen beispiels­weise Komfort­funk­tionen für den S-Pen und neue Kamera-Features.

Galaxy S21 Ultra: Die Vorzüge von One UI 3.1

Als erste Samsung-Smart­phone-Serie wird das Galaxy S21 die Benut­zer­ober­fläche One UI 3.1 an Bord haben. Wie dem Video von Jimmy is Promo zu entnehmen ist, dürfen sich Anwender auf diverse Erwei­terungen freuen. So soll etwa die Zusam­men­arbeit zwischen Smart­phone und Tablet reibungs­loser funk­tio­nieren. Sitzungen des Brow­sers Samsung Internet und Arbeiten in Samsung Notes lassen sich unter­bre­chungs­frei fort­setzen. Die 3D-Avatare Animojis tummeln sich künftig auf Wunsch auch auf dem Anruf­bild­schirm. Hauptkameras und Selfie-Cam zugleich

Jimmy is Promo Display-Optionen

Ice universe Hobby-Foto­grafen erhalten krea­tive Möglich­keiten durch die simul­tane Nutzung von Haupt­kameras und Selfie-Knipse. Eine Fein­jus­tie­rung des Auto­fokus und ein 3:4-Bild­format für 108-MP-Fotos sind als weitere Neue­rungen vertreten. Ice universe weist übri­gens darauf hin, dass das Galaxy S21 Ultra eine schmerz­lich vermisste Display-Option erhält. Bei voller Auflö­sung (WQHD+ / 3200 x 1440 Pixel) ist die 120-Hz-Bild­wie­der­hol­rate endlich möglich.

Youtube-Video: Samsung Galaxy S21 Ultra

Das Galaxy S21 Ultra und der S-Pen

Das Galaxy S21 Ultra in der S-Pen-Hülle

Jimmy is Promo Auch in anderer Hinsicht bekam die Anzeige des Ober­klas­semo­dells ein Upgrade spen­diert. Dank Inte­gra­tion eines Digi­tizers ist die Kompa­tibi­lität zum cleveren Samsung-Stylus S-Pen gegeben. One UI 3.1 offen­bart, dass sich auch auf dem Galaxy S21 Ultra Notizen per langem Druck auf den Stift-Button mit anschlie­ßendem doppelten Tippen auf den Bild­schirm anfer­tigen lassen. Die Funk­tion Air View, welche zusätz­liche Optionen bei über dem Display geho­benen S-Pen offe­riert, fehlt eben­falls nicht. S-Pen-Features

Jimmy is Promo Allzu graziös hat Samsung die Inte­gra­tion des Einga­bestiftes aber nicht gelöst. Das Cover mit S-Pen-Einschub lässt das Galaxy S21 Ultra recht klobig wirken.