Galaxy S21: Update behebt hohen Akkuverbrauch

Die Galaxy S21-Serie erhält ein Bugfix-Update

Samsung Eigent­lich sollen Updates die Smart­phones verbes­sern, bei der letzten Aktua­lisie­rung des Galaxy S21 passierte aber leider das Gegen­teil. Explizit das bei uns erhält­liche Modell mit Exynos-2100-Chip­satz litt nach dem Aufspielen der neuen Soft­ware unter einer verkürzten Akku­lauf­zeit. Samsung reagierte jedoch zügig und verteilt nun, unter anderem in Deutsch­land, ein Bugfix-Update inklu­sive Februar-Sicher­heits­patch für Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra. Außerdem sollen sich die Arbeits­geschwin­dig­keit der Handys und die Qualität der Kamera gestei­gert haben. Die Galaxy S21-Serie erhält ein Bugfix-Update

Samsung

Samsung rollt Soft­ware-Heft­pflaster aus

In unserem Test konnte das Galaxy S21 größ­ten­teils über­zeugen (Note 1,7 „gut“). Aller­dings entpuppte sich das SoC Exynos 2100 als nicht so perfor­mant und strom­spa­rend wie erhofft. Ein Total­aus­fall ist die Ausdauer der Ober­klasse-Smart­phone-Serie aller­dings auch nicht – zumin­dest, wenn man das Update von letzter Woche ausließ. Durch besagte Aktua­lisie­rung verschlech­terte sich nämlich die Lauf­zeit der euro­päi­schen Vari­ante. Nun gibt es Fehler­berei­nigung in Form der Firm­ware G991BXXU1AUB6 (Galaxy S21), G996BXXU1AUB6 (Galaxy S21+) und G998BXXU1AUB6 (Galaxy S21 Ultra).

Das 257 MB große Update huscht gewohn­ter­maßen direkt vom Internet aus auf das Smart­phone. Falls Ihnen keine Benach­rich­tigung ange­zeigt wird, können Sie in den Einstel­lungen unter „Soft­ware Update / Herun­ter­laden und instal­lieren“ eine Suche initi­ieren. Die neue Soft­ware­ver­sion ist unter anderem in Deutsch­land, der Schweiz, Belgien und dem vereinten König­reich gelandet. Einen effi­zien­teren Schutz gegen Hacker­angriffe und Malware bietet der enthal­tene Sicher­heits­patch Stand 1. Februar 2021. Was Samsung an der Kamera verbes­serte, teilte der Hersteller nicht mit.

Fehler gebannt, aber nicht genannt

Im Ände­rungs­pro­tokoll des Updates gibt es keine Spur von dem entfernten Akku-Bug. Im Forum der xda-deve­lopers berichten aller­dings diverse Anwender des Galaxy S21, dass der gestei­gerte Strom­hunger nach der Aktua­lisie­rung verschwunden ist. So schrieb etwa das Foren­mit­glied luke_c94 „Ich habe das Update und es scheint den Batte­rie­ver­brauch behoben zu haben“. Bei der Ausgabe mit Qual­comm Snap­dragon 888 gab es die Proble­matik von vorne­herein nicht. Wir wurden durch Gizmochina auf die neue Soft­ware­ver­sion für Samsungs High-End-Smart­phones aufmerksam.