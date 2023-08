Snapchat kann jetzt alle Kameras des Galaxy S21 verwenden

Was lange währt, wird endlich gut: Snap­chat unter­stützt jetzt nativ alle Kameras der Galaxy-S21-Serie. Bereits bei der Veröf­fent­lichung des Galaxy S22 hat der auf Medi­enda­teien spezia­lisierte Instant-Messa­ging-Dienst verspro­chen, das Feature für Samsungs 2021er Smart­phone-Flagg­schiffe nach­zurei­chen. Fast andert­halb Jahre später hat das Entwick­lers­tudio sein Verspre­chen einge­löst. Nutzer können ab sofort mit ihrem Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra sowohl das Tele­foto-Objektiv als auch das Ultra­weit­winkel-Objektiv für Fotos und Videos verwenden. Zuvor sollte Snap­chat aktua­lisiert werden.

Snap­chat: Galaxy-S21-User haben jetzt mehr Foto-Spaß

Snapchat unterstützt nun alle Galaxy-S21-Kameras

Ok_Average2141 / Snapchat

Bei Messen­gern befinden sich neue Features oftmals ziem­lich lange in Entwick­lung. Die jüngste Erwei­terung von Snap­chat hat aber beson­ders viel Zeit in Anspruch genommen. Wahr­schein­lich haben manche Anwender des Galaxy S21 gar nicht mehr daran geglaubt, dass sie in dieser App jemals ihre Tele­foto- oder Ultra­weit­winkel-Kamera nutzen können. Auf der Diskus­sions­platt­form reddit (via SamMobile) berichten nun aller­dings Nutzer von einem Erfolgs­erlebnis. Garniert wird diese Meldung von einem Beweis­video. Es ist deut­lich zu erkennen, dass der Anwender zunächst den Ultra­weit­winkel-Modus und dann den Zoom-Modus verwendet.

Beim Galaxy S21 Ultra macht das Zoomen beson­ders viel Spaß. Schließ­lich hat dieses Smart­phone sogar ein Peri­skop-Tele­foto-Objektiv mit zehn­facher Vergrö­ßerung. Der Tenor der Nutzer ist zwie­gespalten. Zwar freuen sie sich, dass sie endlich Snap­chat für ihre Fotos und Videos voll ausreizen können, sie äußern aber auch ihren Unmut über die lange Entwick­lungs­zeit.

In Europa funk­tio­nieren die Kameras eben­falls schon

Das auf reddit befind­liche Mate­rial wurde von einem euro­päi­schen Galaxy S21 Ultra mit Exynos-Chip­satz aufge­nommen. Entspre­chend dürften auch deut­sche Anwender profi­tieren. Die neuen Kamera-Modi wurden in der Snap­chat-Version 12.43.0.56 entdeckt. Jedoch scheinen noch nicht alle Nutzer frei­geschaltet zu sein. Falls die Erwei­terung trotz aktu­eller Version also nicht bei Ihnen sichtbar ist, müssen Sie sich noch ein wenig gedulden. Bei manchen Usern klappt die Ultra­weit­winkel-Aufnahme wohl schon länger mit dem Galaxy S21.

Mit Snap­chat for Web befindet sich eine Browser- und Desktop-Fassung des Messen­gers in Arbeit.