Galaxy S21 soll am 22. Januar starten, Vorbestellung in Indien

Erscheint das Galaxy S21 schon in andert­halb Monaten? Samsungs größter indi­scher Shop behauptet dies und nimmt bereits Vorbe­stel­lungen an. Außerdem verriet das Geschäft weitere Daten.

Das Galaxy S21 Ultra (Bild) und seine Artgenossen bahnen sich an

Android Police / Samsung Samsungs größter Mobil­geräte-Shop in Indien hat bereits die Vorbe­stel­lung für das Galaxy S21 gestartet und zudem zahl­reiche Details zur Veröf­fent­lichung und den Spezi­fika­tionen verraten. Für eine geringe Anzah­lung können sich indi­sche Inter­essenten ein Galaxy S21, Galaxy S21+ oder Galaxy S21 Ultra sichern. Den bisher vermu­teten Präsen­tati­ons­termin am 14. Januar bestä­tigte das Geschäft. Am 22. Januar soll der globale Verkaufs­start der Galaxy-S21-Serie erfolgen. Neben Details zu den Farben und den Kameras der Ober­klas­semo­delle wurde der Chip­satz Exynos 2100 erwähnt, der auch in der euro­päi­schen Vari­ante Verwen­dung findet. Das Galaxy S21 Ultra (Bild) und seine Artgenossen bahnen sich an

Galaxy S21: Indi­sches Laden­geschäft in Plau­der­laune

Die Inter­net­seite Android Autho­rity führte kürz­lich ein Tele­fonat mit dem in Bengaluru ansäs­sigen Samsung Opera House, dem größten Mobile Expe­rience Center in Indien. Der Mitar­beiter zeigte sich erstaun­lich offen, weiter­füh­rende Infor­mationen über das Galaxy S21 zu kommu­nizieren. Bereits jetzt können Indiens Einwohner ein Galaxy S21, Galaxy S21+ oder Galaxy S21 Ultra vorbe­stellen. Der anzu­zah­lende Betrag lautet 2000 Rupien, was umge­rechnet circa 22,45 Euro entspricht. Man muss sich aller­dings nicht vorab auf ein Modell fest­legen, nach der offi­ziellen Vorstel­lung ist immer noch ein Wechsel zu einer anderen Vari­ante möglich.

Am 29. Januar soll das Galaxy S21 in Indien auf Lager sein, was laut Shop-Ange­stelltem eine Woche nach dem welt­weiten Start wäre. Entspre­chend dürfte Samsungs kommende High-End-Reihe am 22. Januar global erhält­lich sein. Das regu­läre Galaxy S21 wird in den Farben Grau, Lila, Pink und Weiß, das Galaxy S21+ in den Farben Schwarz, Lila, Pink und Silber und das Galaxy S21 Ultra in den Farben Schwarz und Silber erscheinen.

Galaxy S21: Bestä­tigte Spezi­fika­tionen

Zur Quad-Kamera des Galaxy S21 Ultra konnte der Shop ein paar Angaben machen. Es finden Weit­winkel (108 Mega­pixel), Tele­objektiv (10 Mega­pixel, zehn­fach opti­scher Zoom), ein weiterer 10-Mega­pixel-Sensor und ein Laser-Auto­fokus Verwen­dung. Das vierte Objektiv löst wohl mit 12 Mega­pixel auf, seine Funk­tion ist aber noch nicht bekannt. Wie gewohnt wird Samsung auch beim Galaxy S21 zwei­gleisig hinsicht­lich des Chip­satzes fahren. In Indien soll der haus­eigene Exynos 2100 verbaut sein.

Das ist diesmal keine Hiobs­bot­schaft, denn das neue High-End-SoC scheint wett­bewerbs­fähig im Vergleich zum in Südkorea, China und den USA verbauten Snap­dragon 888 zu sein. Wie das Galaxy S21 aussieht, können Sie in diesem Artikel erfahren.