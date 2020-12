Samsung Galaxy S21: Neue Pressebilder verraten Design

Samsungs kommende Smart­phone-Zugpferde Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra zeigen sich auf zahl­rei­chen Pres­sefotos. Somit gibt es einen authen­tischen Blick auf das neue Design der Ober­klasse, welches haupt­säch­lich Ände­rungen an der Rück­seite aufweist.

Passé ist der wuls­tige Kame­rabu­ckel, das Element schmiegt sich nun ange­nehm dünn um die Seite. Ein weiteres Video des Galaxy S21+ zeigt das Mobil­gerät ergän­zend im Alltag. Was die Anwender hingegen nicht erfreuen dürfte: Laut einem Infor­manten gibt es bei der Galaxy-S21-Serie weder Kopf­hörer noch Lade­gerät im Liefer­umfang.

Das sind Galaxy S21 und Galaxy S21+

Galaxy S21 in voller Pracht

WinFuture / Roland Quandt Nun gibt es nach dem gest­rigen Foto weitere Impres­sionen des Galaxy S21 und auch von den beiden höher­prei­sigen Ausgaben. WinFuture gelang an Aufnahmen des Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra. Farben des Galaxy S21

WinFuture / Roland Quandt Nach quali­tativ gelun­genen Render­bil­dern und ungünstig aufge­nom­menen Videos gibt es jetzt also Werbe­mate­rial zu allen Mobil­geräten der Reihe. Die Fotos sollen direkt vom Hersteller stammen und zu Promo­tion­zwe­cken verwendet werden. Das Galaxy S21 kommt in den Farben Schwarz, Weiß, Bronze und Violett daher. Löblich: Samsung passt die Kolo­rie­rung des Kame­rabu­ckels farb­lich passend an. Eher ernüch­ternd: Die Rück­seite besteht aus Kunst­stoff.

Galaxy S21 und Galaxy S21+ sehen sich zum Verwech­seln ähnlich. Beide besitzen ein Display, welches von einem symme­tri­schem, recht dünnen Rahmen umgeben ist. Auf eine seit­liche Krüm­mung der Anzeige wird verzichtet. Selfies werden mit der in einem zier­lichen Punch-Hole einge­bet­teten Front­kamera aufge­nommen.

Entgegen dem Galaxy S21 besitzt das Galaxy S21+ eine Glas­rück­seite. Mit 6,7 Zoll ist der Bild­schirm der Plus-Ausgabe merk­lich größer als jener der Stan­dard­vari­ante (6,2 Zoll). Beide Exem­plare sind mit einer rück­sei­tigen Triple-Kamera ausge­stattet. Außer­halb des Objektiv-Arran­gements findet sich ein LED-Blitz wieder.

Galaxy S21 Ultra im Detail

Galaxy S21+

WinFuture / Roland Quandt Das Galaxy S21 Ultra fällt durch sein breites Kamera-Element auf. In diesem wurden vier Module verbaut, eine Weit­winkel-Knipse (108 MP), eine Ultra­weit­winkel-Optik und zwei Tele-Einheiten. Was auf den ersten Blick wie ein fünftes Objektiv anmutet, ist ein Laser-Auto­fokus. Der LED-Blitz ist darunter instal­liert. Trotz der gestie­genen Breite schmiegt sich auch das Kamera-Element des Galaxy S21 Ultra recht flach um die Seite. Galaxy S21 Ultra

WinFuture / Roland Quandt Apropos Seite: Die teuerste Fassung des Line-ups wartet entgegen früheren Annahmen nicht mit einem Edge-Display auf. Ledig­lich das Glas über dem 6,8-Zoll-Panel krümmt sich seit­lich. Die Rück­seite des Galaxy S21 Ultra besteht eben­falls aus Glas.

Bei der Farb­aus­wahl wird sich Samsung auf Silber und Schwarz beschränken. Der Ein-/Ausschalter und die Laut­stär­kewippe des Premium-Handys ähneln jenen der Geschwister. Die Tasten befinden sich rechts und sind fili­gran konstru­iert.

Galaxy-S21-Serie im Größen­ver­gleich

Größenvergleich

WinFuture / Roland Quandt Phone-Arena hat einen Größen­ver­gleich des Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra mit den Vorgän­ger­genera­tionen und dem iPhone 12 voll­zogen. Wir beginnen mit dem Stan­dard­modell.

Das Galaxy S21 misst 151,7 mm x 71,2 mm x 7,9 mm. Somit hat es nahezu iden­tische Abmes­sungen in Rela­tion zum Galaxy S20 mit seinen 151,7 mm x 69,1 mm x 7,9 mm. Apples iPhone 12 Pro kommt auf 146,7 mm x 71,6 mm x 7,4 mm, hat aber entgegen der Samsung-Modelle ein 6,1-Zoll-Display anstatt 6,2 Zoll.

Das Galaxy S21+ ist 161,55 mm x 75,6 mm x 7,86 mm dimen­sio­niert. Auch in diesem Fall herrscht fast Gleich­stand bezogen auf die Vorgän­ger­genera­tion (Galaxy S20+: 161,9 x 73,7 x 7,8 mm).

Beide Plus-Ausgaben besitzen wie das iPhone 12 Pro Max einen 6,7-Zoll-Bild­schirm. Das Apple-Handy ist mit 160,84 mm x 78,09 mm x 7,39 mm minimal kürzer und etwas breiter. Schließ­lich folgt das Galaxy S21 Ultra, das auf Abmes­sungen von 165,1 mm x 75,6 mm x 8,9 mm kommt.

Somit ist es einen Hauch kompakter als das Galaxy S20 Ultra mit seinen 166,9 mm x 76 mm x 8,8 mm. Aller­dings wurde die Display­dia­gonale von 6,9 auf 6,8 Zoll redu­ziert, was dem Wegfall des Edge-Displays geschuldet sein dürfte.

Ernüch­terung beim Liefer­umfang

Vor wenigen Wochen machte sich Samsung noch über den Liefer­umfang des iPhone 12 lustig. Ein Lade­gerät liegt den Apple-Smart­phones nicht bei. Kurios: Der südko­rea­nische Hersteller scheint jetzt trotzdem dem kali­for­nischen Wett­bewerber nach­zuei­fern.

Der gut vernetzte Redak­teur Roland Quandt macht auf Twitter darauf aufmerksam, dass Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra kein Netz­teil beiliegt. Des Weiteren würde auch der Kopf­hörer bei den Drein­gaben fehlen. Anwender bekämen somit neben dem Smart­phone ledig­lich einen SIM-Schacht-Öffner, eine Kurz­anlei­tung und Sicher­heits­hin­weise.