Bilder & Video: Sieht so das Galaxy Note 21 Ultra aus?

Ein Galaxy-S-Smart­phone ohne microSD-Karten­schacht? Von Verbrau­chern wurde dieser Schritt beim Galaxy S6 viel kriti­siert, nun könnte jener auch beim Galaxy S21 voll­zogen werden. Das Daten­blatt des kommenden High-End-Smart­phones hat angeb­lich einen Hinweis auf den fehlenden Slot. Beim Liefer­umfang fährt Samsung augen­schein­lich zwei­gleisig und spen­diert nicht allen Regionen ein Lade­gerät. Posi­tiver stimmen hingegen die neuen Render­bilder des Galaxy Note 21 Ultra. Das Stift-Phablet wurde vom italie­nischen Desi­gner Giuseppe Spinelli zum Leben erweckt. Die Aufma­chung erin­nert an jene der Galaxy-S21-Serie.

Noch mehr Abstriche beim Galaxy S21?

Kommt das Galaxy S21 ohne microSD-Einschub?

Andre Reinhardt

Samsung setzt verstärkt den Rotstift in der Ober­klasse ein. So soll das Galaxy S21 ähnlich dem Galaxy Note 20 mit einer Glas­stic-Rück­seite, also Kunst­stoff, daher­kommen. Weitere Hiobs­bot­schaften gab es hinsicht­lich des Liefer­umfangs. Wie es aussieht, wird der südko­rea­nische Hersteller dem Beispiel des Konkur­renten Apple folgen und seinem 2021er Zugpferd zumin­dest keine Kopf­hörer beilegen. WinFuture-Redak­teur Roland Quandt gab vor wenigen Tagen bezüg­lich des Netz­teils teil­weise Entwar­nung. Hieß es erst noch, dass auch dieses global in der Karto­nage des Galaxy S21 fehlt, soll es jetzt in manchen Ländern enthalten sein.

So könnte das Galaxy Note 21 Ultra aussehen

Mit der Aussage „Das S21-Daten­blatt sagt: Spei­cher­kar­ten­leser : Nein“ dürfte aller­dings das Bangen der Samsung-Fans beginnen. Vor knapp sechs Jahren wurden das Galaxy S6 und das Galaxy S6 Edge vorge­stellt, die neben dem für Samsung zuvor obli­gato­rischen Staub- und Wasser­schutz den microSD-Schacht vermissen ließen. Auch beim Galaxy Note 20 strich der Konzern den Slot ersatzlos. Deshalb ist es frag­lich, ob das Galaxy S21 zumin­dest einen Hybrid-Slot erhält, bei dem sich der User zwischen Spei­cher­karte und einer physi­schen SIM-Karte entscheiden kann. In diesem Fall wäre der Anwender für die Tele­fonie und das mobile Internet auf eine eSIM ange­wiesen.

Mögliches Design des Galaxy Note 21 Ultra

Snoreyn Zunächst sah es so aus, als würde Samsung schon dieses Jahr seine beliebte Phablet-Serie beer­digen. Samsung-Mitar­beiter beteu­erten aller­dings, dass es 2021 auch ein Galaxy Note geben wird. Das Modell dürfte die Bezeich­nung Galaxy Note 21 tragen und ein Galaxy Note 21 Ultra zur Seite gestellt bekommen. Giuseppe Spinelli alias Snoreyn fertigte für das nieder­län­dische Portal LetsGoDigital nun Render­bilder und ein kurzes Video der Ultra-Fassung an. Als Pendant zur Smart­phone-Serie Galaxy S21 ist auch beim Galaxy Note 21 Ultra das markante Kamera-Element erkennbar. Weitere Farbe des Galaxy Note 21 Ultra

Snoreyn Der Buckel ist nied­riger und schmiegt sich um die Seite des Phablets. Aller­dings gibt es in diesem Entwurf keine Anpas­sung an die Gerä­tefarbe. Zumin­dest der S-Pen kommt in adäquater Kolo­rie­rung daher. Die Front des Galaxy S21 Ultra präsen­tiert sich gewohnt kantig und wartet mit einer Single-Selfie-Knipse in einem Punch-Hole auf.

Youtube-Video: Samsung Galaxy Note 21 Ultra 5G