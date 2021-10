Im Check: Galaxy S21 mit o2-Tarif bei MediaMarkt & Saturn

MediaMarkt und Saturn machen wieder ein span­nendes Tarif­angebot, diesmal mit dem Galaxy S21 für 1 Euro und dem o2 Free M für monat­lich 29,99 Euro - eine beson­ders güns­tige Möglich­keit, an Samsungs aktu­elles High-End-Smart­phone in Kombi­nation mit einem fairen Vertrag zu gelangen.

Neben dem großen Daten­volumen-Polster sind Flat­rates für Tele­fonie und SMS inbe­griffen. Positiv auf die Gesamt­kosten wirkt sich über­dies der 100 Euro starke Wech­sel­bonus aus. Im Endef­fekt machen Sie mit diesem Deal sogar einen kleinen Gewinn.

Galaxy S21 mit Tarif günstig bei Media-Saturn

Galaxy S21 mit o2 Free M

Bild: Samsung

Mit dem Galaxy S21 hat Samsung aber­mals ein gelun­genes Ober­klas­semo­dell gelie­fert, das nicht nur tech­nisch, sondern auch durch sein über­arbei­tetes Design über­zeugt. Wer mit diesem Smart­phone lieb­äugelt und zudem auf der Suche nach einem guten Tarif ist, wird beim neuen Deal von MediaMarkt und Saturn fündig.

Dort gibt es das Galaxy S21 in der 128-GB-Fassung zusammen mit dem o2 Free M in der Farbe Schwarz. Die Liefer­zeiten vari­ieren, zum Zeit­punkt der Arti­kel­erstel­lung war das Handy in ein bis zwei Wochen bei MediaMarkt und zwei bis drei Tagen bei Saturn verfügbar. Galaxy S21 bei Media Markt

Bild: MediaMarkt Der Tarif o2 Free M beinhaltet 20 GB High­speed-Daten­volumen via LTE und 5G, kosten­lose Gespräche und Kurz­nach­richten inner­halb Deutsch­lands und EU Roaming. Sie zahlen einmalig 1 Euro für das Galaxy S21, einmalig 39,99 Euro Anschluss­gebühr, monat­lich 29,99 Euro über einen Zeit­raum von zwei Jahren für den Tarif und 3,95 Euro Liefer­pau­schale.

Insge­samt entstehen Kosten in Höhe von 764,70 Euro. Aller­dings profi­tieren Sie von 100 Euro Wech­sel­bonus, der zu 20 mal 5 Euro mit der Grund­gebühr verrechnet wird. Somit werden 664,70 Euro fällig, wobei man noch den Wert des Smart­phones einkal­kulieren muss. Galaxy S21 bei Saturn

Bild: Saturn

Preis­ver­gleich des Galaxy S21 für die Deal-Bewer­tung

Im Preis­ver­gleich fanden wir das Galaxy S21 am güns­tigsten bei buyZOXS, wo es mit 666 Euro zu Buche schlägt. Verrechnet man diese Summe mit den Kosten des Tarif­ange­bots von Media Markt und Saturn, gibt es effektiv nicht nur den Tarif umsonst, sondern es wandern noch 1,30 Euro ins Spar­schwein. Sollten Sie den Vertrag nicht recht­zeitig kündigen, verlän­gert er sich um jeweils zwölf Monate. Eine Erhö­hung der Grund­gebühr findet in diesem Fall nicht statt.

Mit dem Samsung-Handy erhalten Sie auch schnelle Updates, das Galaxy S21 hat schon den Oktober-Patch.

Anzeige:

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.